Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Υπάλληλος φαρμακείου πουλούσε πλαστά πιστοποιητικά τεστ σε ταξιδιώτες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χειροπέδες se 24χρονο υπάλληλο φαρμακείου που έδινε έναντι αμοιβής πλαστά πιστοποιητικά αρνητικού τεστ Covid-19... Πόσα τα χρέωνε;

Ένας υπάλληλος φαρμακείου, ο οποίος πωλούσε πλαστά πιστοποιητικά αρνητικού τεστ Covid-19 προκειμένου οι «πελάτες» του να μπορούν να ταξιδεύουν στο Μαρόκο, συνελήφθη, έγινε σήμερα γνωστό από την ισπανική αστυνομία.

Ο 24χρονος, ο οποίος συνελήφθη στο Ελ Εχίδο, στη νότια Ισπανία, χρέωνε Μαροκινούς 130 ευρώ για κάθε πλαστό πιστοποιητικό, το οποίο τους επέτρεπε να επιστρέψουν στην πατρίδα τους από την Ισπανία, σύμφωνα με τις αρχές.

Επιπλέο, όπως έγινε γνωστό, είχε και δεύτερη απασχόληση, καθώς διατηρούσε το δικό του ταξιδιωτικό γραφείο και πωλούσε αεροπορικά εισιτήρια.

Η ισπανική αστυνομία ανέφερε πως ανακάλυψε επτά κουτιά, που περιείχαν πλαστά πιστοποιητικά τεστ PCR και ότι η έρευνα συνεχίζεται.

Ειδήσεις σήμερα:

Εστίαση: Πρεμιέρα μετά από έξι μήνες λουκέτου - Τα μέτρα

Γερμανία: εξαρθρώθηκε δίκτυο παιδικής πορνογραφίας “μαμούθ”

Θεσσαλονίκη: Πυροβολούσε από την αυλή του σπιτιού του