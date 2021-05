Πολιτική

Σακελλαροπούλου για Εστίαση: ξαναζούμε μικρές χαρές της καθημερινότητας

Η ΠτΔ, απόλαυσε τον καφέ της, με γιατρούς από τα νοσοκομεία «Ευαγγελισμός» και «Σωτηρία».

Απολαμβάνοντας έναν καφέ και φιλική κουβέντα με γιατρούς από τα νοσοκομεία Ευαγγελισμός και Σωτηρία, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, έστειλε το δικό της μήνυμα για την επαναλειτουργία της εστίασης και τις μικρές χαρές της καθημερινότ,ητας, που τις θεωρούσαμε αυτονόητες μέχρι να μας τις στερήσει η πανδημία.

Όπως αναφέρει η Πρόεδρος σε ανάρτησή της στο twitter :

Πρώτη μέρα με την εστίαση πάλι ανοικτή, έστω και με περιορισμούς. Απολαμβάνοντας έναν καφέ και φιλική κουβέντα με γιατρούς από τον Ευαγγελισμό και το Σωτηρία ξαναζούμε μικρές χαρές της καθημερινότητας, που τις θεωρούσαμε αυτονόητες μέχρι να μας τις στερήσει η πανδημία.

