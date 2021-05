Πολιτική

Τσίπρας: αναγκαίο ένα νέο “κοινωνικό συμβόλαιο” στην Ευρώπη

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, θα δώσει το «παρών» σε ημερίδα για το Μέλλον της Ευρώπης.

Σε ημερίδα για το Μέλλον της Ευρώπης, που συνδιοργανώνουν το Κόμμα των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, η Ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Δημοκρατικό Κόμμα Ιταλίας, συμμετέχει σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας.

Στην εκδήλωση αναμένεται να παρέμβουν μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας Αντόνιο Κόστα, ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Φραντς Τίμμερμανς, ο επίτροπος Οικονομικών και πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας Πάολο Τζεντιλόνι, ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας Ρομάνο Πρόντι, ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Όλαφ Σολτς και ο πρόεδρος του PES Σεργκέι Στάνισεφ, η επικεφαλής των S&D Ιράτσε Γκαρσία Πέρεζ και ο νέος γραμματέας του Δημοκρατικού Κόμματος και πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας, Ερρίκο Λέτα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Κουμουνδούρου, στην παρέμβασή του ο Αλέξης Τσίπρας, αναμένεται μεταξύ άλλων να τονίσει ότι η καταλυτική συνθήκη της πανδημίας έρχεται να δικαιώσει με τον πιο δραματικό τρόπο τις αξίες του ισχυρού κοινωνικού κράτους και τις πολιτικές της αναδιανομής του πλούτου που αποτέλεσαν βασικό πυλώνα των προοδευτικών πολιτικών δυνάμεων σε αντίθεση με το νεοφιλελεύθερο δόγμα που επιβλήθηκε τις τελευταίες δεκαετίες και σήμερα καταρρέει μπροστά σε δραματικό αδιέξοδο.

Θα επισημάνει, επίσης, ότι οι προοδευτικές αξίες και ιδέες που επί δεκαετίες δέχονταν επίθεση ως ξεπερασμένες και ανεδαφικές, από τις συντηρητικές και νεοφιλελεύθερες δυνάμεις σήμερα δικαιώνονται με τον πιο τραγικό τρόπο. Ιδιαίτερη μνεία αναμένεται να κάνει στο παράδειγμα Μπάιντεν των ΗΠΑ οι οποίες προβαίνουν σε πολύ γενναίες μεταρρυθμίσεις σε αυτήν την κατεύθυνση.

Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, θα καλέσει τις ευρωπαϊκές προοδευτικές δυνάμεις να ενωθούν γύρω από ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο για μια κοινωνική Ευρώπη που θα προσανατολίζεται στην αντικατάσταση του Συμφώνου Σταθερότητας με ένα Σύμφωνο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, την Κοινωνική Συνοχή και την Οικονομική Σύγκλιση.

Ένα κοινωνικό συμβόλαιο που πρέπει να περιλαμβάνει σημαντικές τομές σε όλα τα επίπεδα ευρωπαϊκής πολιτικής με στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη και την άμβλυνση των ανισοτήτων, όπως η αύξηση της φορολογίας των πολυεθνικών και του μεγάλου πλούτου, η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, η δημιουργία ισχυρού συστήματος υγείας και κράτους πρόνοιας, η ενίσχυση του εισοδήματος των εργαζομένων και των εργασιακών τους δικαιωμάτων σε μια πιο ψηφιακή αγορά εργασίας.

