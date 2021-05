Κόσμος

Ισραήλ: Έρευνα για την πολύνεκρη τραγωδία στο Όρος Μερόν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έρευνα για το ποδοπάτημα στο θρησκευτικό φεστιβάλ ξεκινά ο κρατικός ελεγκτής του Ισραήλ.

Η ελεγκτική αρχή της κυβέρνησης του Ισραήλ γνωστοποίησε σήμερα ότι θα ξεκινήσει έρευνα για τον θάνατο των 45 ανθρώπων σε ποδοπάτημα, που σημειώθηκε σε εβραϊκό θρησκευτικό φεστιβάλ την περασμένη εβδομάδα.

Ο Κρατικός Ελεγκτής Ματανιάχου Ένγκλμαν είπε πως το γραφείο του, το οποίο ελέγχει την κυβέρνηση, θα ερευνήσει τις συνθήκες υπό τις οποίες διαδραματίστηκε η τραγωδία στο Όρος Μερόν, στην περιοχή της Γαλιλαίας.

«Θα ήθελα να ανακοινώσω σήμερα ότι σκοπεύω να ξεκινήσω μια ειδική έρευνα, η οποία θα εξετάσει τις συνθήκες που οδήγησαν στην τραγωδία», δήλωσε κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής ανακοίνωσης.

Το γραφείο του ελεγκτή είχε πριν από αρκετά χρόνια χαρακτηρίσει ως επικίνδυνο το συγκρότημα στο Όρος Μερόν, στο βόρειο Ισράηλ, όπου διεξήχθη το φεστιβάλ τη νύχτα της Πέμπτης με Παρασκευή, την περασμένη εβδομάδα.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υποσχέθηκε τη διεξαγωγή έρευνας μετά τους θανάτους.

Ειδήσεις σήμερα:

Εστίαση: Πρεμιέρα μετά από έξι μήνες λουκέτου - Τα μέτρα

Γερμανία: εξαρθρώθηκε δίκτυο παιδικής πορνογραφίας “μαμούθ”

Θεσσαλονίκη: Πυροβολούσε από την αυλή του σπιτιού του