Κοινωνία

Αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε πεζή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγωδία ανήμερα του Πάσχα στην Αταλάντη.

Τραγωδία στην Αταλάντη. Μια ηλικιωμένη γυναίκα παρασύρθηκε από όχημα και άφησε την τελευταία της πνοή στην άσφαλτο την Κυριακή του Πάσχα.

Το περιστατικό έγινε λίγο μετά τις 10 το βράδυ στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως. Ο 33χρονος οδηγός, κάτοικος Αταλάντης, κάτω από άγνωστες συνθήκες παρέσυρε την 88χρονη. Η άτυχη γυναίκα όταν διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Αταλάντης απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Οι αστυνομικοί του ΑΤ Λοκρών συνέλαβαν τον 33χρονο οδηγό, ο οποίος ήταν σοκαρισμένος και λίγο αργότερα αφέθηκε ελεύθερος με εντολή Εισαγγελέα, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία. Από το ΑΤ Λοκρών διεξάγεται προανάκριση για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το δυστύχημα.

Πηγή: lamiareport.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Γερμανία: εξαρθρώθηκε δίκτυο παιδικής πορνογραφίας “μαμούθ”

Θεσσαλονίκη: Πυροβολούσε από την αυλή του σπιτιού του

Ισραηλ: Έρευνα για την πολύνεκρη τραγωδία στο Όρος Μερόν