Καιρός: πτώση θερμοκρασίας και τοπικές βροχές την Τρίτη

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού. Σε ποιες περιοχές τα φαινόμενα θα είναι έντονα. Δείτε αναλυτική πρόγνωση.

Αλλάζει σταδιακά το σκηνικό του καιρού την Τρίτη. Στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες, με βαθμιαία βελτίωση από το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της, κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια.

Στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου και στα ανατολικά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στην Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και όμβρους στα ορεινά, κυρίως τις μεσημβρινές ώρες και βαθμιαία πρόσκαιρη βελτίωση του καιρού. Οι άνεμοι ανατολικοί, βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ, γρήγορα όμως θα εξασθενήσουν και θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμιαία βελτίωση από το απόγευμα. Στη δυτική Μακεδονία αναμένονται αραιές νεφώσεις, από τις βραδινές ώρες πιο πυκνές. Οι άνεμοι ανατολικοί, βορειοανατολικοί 4 με 6 και τις πρωινές ώρες στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, την δυτική Στερά και την δυτική Πελοπόννησο ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα, οι οποίες τις βραδινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο 6 τις πρωινές ώρες τοπικά 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στην Θεσσαλία, αναμένονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι τις μεσημβρινές ώρες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Τις βραδινές ώρες εκ νέου αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές. Στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόνησο αναμένεται καιρός γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα και από τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από15 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη αναμένονται τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες και βαθμιαία αίθριος καιρός. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, με εξασθένηση τις βραδινές ώρες στα δυτικά. Η θερμοκρασία από 18 έως 28 και στην Κρήτη έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια τις πρωινές ώρες και βαθμιαία αίθριος. Στα Δωδεκάνησα αναμένονται τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες και βαθμιαία αίθριος. Οι άνεμοι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου βορειοανατολικοί 4 με 6 και τις πρωινές ώρες τοπικά 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα. Στα Δωδεκάνησα βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Ο καιρός την Τετάρτη

Στα βόρεια αναμένονται αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές, με τοπικές βροχές κυρίως στη Μακεδονία από το απόγευμα. Στη υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που από τις απογευματινές ώρες στα δυτικά και τα κεντρικά θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ. Από το μεσημέρι στα δυτικά θα στραφούν σε δυτικών διευθύνσεων με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα βόρεια.

