Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: Πώς θα κινηθούν την Τρίτη του Πάσχα

Με απεργίες και στάσεις εργασίας συμμετέχουν οι εργαζόμενοι στα ΜΜΜ στις κινητοποιήσεις που έχουν προκηρύξει για τον εορτασμό της Εργατικής Πρωτομαγιάς η ΓΣΕΕ αύριο Τρίτη.

Με απεργίες και στάσεις εργασίας συμμετέχουν οι εργαζόμενοι στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στις κινητοποιήσεις που έχουν προκηρύξει για τον εορτασμό της Εργατικής Πρωτομαγιάς η ΓΣΕΕ αύριο Τρίτη 4 Μαΐου 2021 και το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας την Πέμπτη 6 Μαΐου 2021.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοινώσεις των εργαζομένων, τα μέσα μεταφοράς θα κινηθούν ως εξής:

Αύριο Τρίτη 4 Μαΐου 2021

Τα λεωφορεία θα κινηθούν από τις 9 το πρωί έως και τις 9 το βράδυ, αφού σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ έχουν προκηρυχθεί στάσεις εργασίας από την έναρξη της κυκλοφορίας ως τις 9:00 και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας. Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναμένεται ως τις 10:00 και τα τελευταία δρομολόγια αναμένονται από τις 20:00.

Το Μετρό γραμμές 2&3 θα κινηθεί από τις 9 το πρωί έως και τις 9 το βράδυ. Το Σωματείο Εργαζομένων Λειτουργίας Μετρό Αθηνών έχει προκηρύξει στάσεις εργασίας από τις έναρξη της κυκλοφορίας ως τις 9:00 π.μ. και από τις 21:00 έως τη λήξη της κυκλοφορίας. Δεν θα εκτελούνται δρομολόγια στο τμήμα Δουκ. Πλακεντίας - Αεροδρόμιο.

Το Τραμ θα λειτουργεί από την έναρξη της βάρδιας έως τις 12:00 και από τις 16:00 έως τη λήξη. Το Σωματείο Ηλεκτροδηγών Τραμ Αττικής έχει προκηρύξει στάση εργασίας μεταξύ 12:00 - 16:00 με αποτέλεσμα οι συρμοί να μείνουν ακινητοποημένοι σ/ αυτό το διάστημα.

Ακινητοποιημένα θα είναι τα τρένα σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας και ο προαστιακός σιδηρόδρομος. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών αποφάσισε 24ωρη απεργία. Εξαιτίας της απεργίας θα υπάρξει σήμερα αναστολή των νυχτερινών δρομολογίων στη γραμμή της Χαλκίδας και αναστολή του δρομολογίου 3632 της γραμμής μεταξύ Θεσσαλονίκης -Σερρών.

Επιπλέον, αύριο δεν θα πραγματοποιούνται δρομολόγια λεωφορείων που εκτελούν εσωτερικές διαδρομές εντός του σιδηροδρομικού δικτύου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ.

Κανονικά θα πραγματοποιούν δρομολόγια τα τρόλεϊ και ο ηλεκτρικός (γραμμή 1 Μετρό) .

Την Πέμπτη 6 Μαΐου 2021

Ακινητοποιημένα θα είναι όλη την ημέρα το Μετρό γραμμές 1 (ΗΣΑΠ) και γραμμή 2&3, τα τρόλεϊ και το τραμ λόγω της 24ωρης απεργίας που έχουν αποφασίσει τα αντίστοιχα σωματεία εργαζομένων.

Κανονικά θα κινηθούν τα λεωφορεία.

Με ανακοινώσεις τους, τα σωματεία των εργαζομένων στις συγκοινωνίες καταγγέλλουν την κυβέρνηση «μετά από διάφορα αντεργατικά μέτρα που πάρθηκαν στη διάρκεια της πρωτοφανούς πανδημίας, με μόνιμο ή προσωρινό χαρακτήρα, ετοιμάζεται να προωθήσει μια σειρά ρυθμίσεις για την καταστρατήγηση της 8ωρης εργασίας, την υπονόμευση της απεργίας κα γενικότερα της συνδικαλιστικής δράσης. Τα δικαιώματα και οι κατακτήσεις των εργαζομένων δεν διαπραγματεύονται».

Τέλος, οι εργαζόμενοι δηλώνουν αποφασισμένοι να αντισταθούν στα σχέδια επιστροφής σε εργασιακό μεσαίωνα και θα παλέψουν για την υπεράσπιση του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα των συγκοινωνιών.

