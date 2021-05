Οικονομία

Εστίαση: Γέμισαν κόσμο καφέ και εστιατόρια

Μετά τις 12 το μεσημέρι η κίνηση σε καφέ, μεζεδοπωλεία και εστιατόρια έγινε πιο έντονη.

Μετά τις 12 το μεσημέρι η κίνηση σε καφέ, μεζεδοπωλεία και εστιατόρια έγινε πιο έντονη καθώς η εστίαση άνοιξε σήμερα, Δευτέρα του Πάσχα, 3 Μαΐου, έπειτα από έξι μήνες που είχε κλείσει για την αποφυγή της διασποράς του νέου κορονοϊού. Ο πεζόδρομος της Τσακάλωφ στο Κολωνάκι θυμίζει σιγά- σιγά εποχές πριν την πανδημία Covid-19. Τραπέζια και καρέκλες στήθηκαν ξανά στο γνωστό σημείο συνάντησης πολλών Αθηναίων.

Το ίδιο και στην Πλατεία Βαρνάβα στο Παγκράτι, όπου τα τραπέζια ξεκίνησαν να γεμίζουν.«Τώρα είναι ήρεμοι όλοι, πίνουν το καφεδάκι τους, έχουν τις μάσκες τους», περιγράφει το ΑΠΕ-ΜΠΕ η Ρεβέκκα Γεωργακοπούλου, ιδιοκτήτρια καφετέριας στην περιοχή. «Έχουμε αντισηπτικό σε κάθε τραπέζι, όλα τα μαγαζιά. Έχουμε τις αποστάσεις μας. Προσπαθούμε να μην κουνάνε τις καρέκλες. Έχει μια κίνηση με κανονική ροή. Δεν γίνεται χαμός. Αλλά έχει μια καλή κίνηση. Το περιμέναμε πάρα πολύ καιρό», συμπληρώνει.

Τόσο για τους επιχειρηματίες όσο και για τους πολίτες το άνοιγμα του κλάδου μοιάζει με γιορτή.

Μάλιστα, απολαμβάνοντας έναν καφέ και φιλική κουβέντα με γιατρούς από τα νοσοκομεία Ευαγγελισμός και Σωτηρία, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, έστειλε το δικό της μήνυμα για την επαναλειτουργία της εστίασης και τις μικρές χαρές της καθημερινότ,ητας, που τις θεωρούσαμε αυτονόητες μέχρι να μας τις στερήσει η πανδημία.

Από την πλευρά του, ο Άδωνις Γεωργιάδης προανήγγειλε ότι με το άνοιγμα του τουρισμού στις 15 Μαΐου, στόχος είναι να ανακοινωθεί πιο διευρυμένο ωράριο «πάντα υπό την αίρεση ότι ο ιός θα συνεχίσει την πτωτική του πορεία.

«Από τις 9 το πρωί που έχουμε ανοίξει έχει προσέλευση κόσμου. Μάλιστα μικρότερες ηλικίες γιατί συνήθως είχε μεγαλύτερες ηλικίες τόσο νωρίς. Δεν μπορούν να το συνειδητοποιήσουν ότι πίνουν καφέ σε γυάλινο ποτήρι και ότι κάθονται στο τραπέζι» λέει στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο ιδιοκτήτης καταστημάτων εστίασης σε Μαρούσι και Κηφισιά, Μάκης Ρούσσος. «Γενικά υπάρχει καλό κλίμα. Όλα τα καταστήματα εστίασης από την Κηφισιά μέχρι το Μαρούσι ήταν μισογεμάτα» συνεχίζει ο επιχειρηματίας ο οποίος πρόσφατα διέκοψε τις αναστολές περίπου 90 ατόμων, που εργάζονται στις επιχειρήσεις του. Το γεγονός πως δεν υπάρχουν αυστηροί περιορισμοί στη δυναμικότητα των εξωτερικών χώρων συνέβαλε στο να πάρει αυτή την απόφαση. Στην Πλατεία Αμαρουσίου μπορεί να εξυπηρετήσει -υπό τους κανόνες που ισχύουν- διακόσιους καθήμενους πελάτες. Οι πιο παλιοί θαμώνες της πλατείας καλωσόρισαν το άνοιγμα της εστίασης με πρωινό ουζάκι και μεζέ.

Στου Ψυρρή τα καταστήματα εστίασης άνοιξαν, όμως πολλά από αυτά περιμένουν μεγαλύτερη κίνηση μετά το απόγευμα, λόγω της φυσιογνωμίας των επιχειρήσεων τους. «Το πρωί δεν περιμένουμε πολύ κόσμο περιμένουμε το βράδυ. Θα βγουν τα πιτσιρίκια που δεν φοβούνται, παραδοσιακά» εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Γιάννης Καβουρτζής, ιδιοκτήτης ολοήμερου καφέ-μπαρ στην περιοχή. «Προετοιμαζόμαστε εδώ και μια εβδομάδα. Όταν ένα μαγαζί είναι έξι μήνες κλειστό, μια εβδομάδα τρέχεις και δεν φτάνεις. Έχεις από σέρβις των κλιματιστικών, να αλλάξεις τα λάστιχα στα ψυγεία, καθάρισμα, βαψίματα, ηλεκτρολόγους.»

Σε πολλά καταστήματα εστίασης τα τηλέφωνα για κρατήσεις έχουν ξεκινήσει εδώ και μέρες. «Είμαστε ήδη προκλεισμένοι και για την Παρασκευή και για το Σάββατο που μας έρχεται» αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο σεφ και ιδιοκτήτης καταστήματος εστίασης στον Κεραμεικό, Αλέξανδρος Τσιοτίνης. «Είναι πολύ αισιόδοξο ότι επιστρέφουμε προς την κανονικότητα. Το κλείσιμο εμάς μας έπιασε σε ένα σημείο που θέλαμε να μετακομίσουμε. Το γεγονός ότι ήταν κλειστή η εστίαση μας βοήθησε σε αυτό το κομμάτι. Δεν είχαμε την πίεση του χρόνου με το που φύγουν οι εργάτες να πρέπει να μπούμε μέσα» εξηγεί ο 34χρονος σεφ ο οποίος έχει βραβευτεί με οχτώ χρυσούς σκούφους. Στο νέο χώρο του εστιατορίου του μπορεί στην παρούσα συγκυρία να φιλοξενήσει εξήντα πελάτες. Αποφάσισε να ανοίξει στο τέλος της εβδομάδας αφού πολλοί από τους προμηθευτές του θα παραμείνουν κλειστά μέχρι την Τετάρτη, λόγω των εορτών του ορθόδοξου Πάσχα.

Εκτός όμως από τα καφέ και τα εστιατόρια της Αθήνας κίνηση έχουν σήμερα και τα καταστήματα εστίασης σε παραθαλάσσιες περιοχές της Αττικής όπως το Σούνιο, το Πόρτο Γερμενό, η Ψάθα και ο Ωρωπός. Ο καλός καιρός και η αργία του Πάσχα οδήγησε πολλούς Αθηναίους σε μια μικρή απόδραση εντός της Περιφέρειας.

