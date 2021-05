Κόσμος

ΕΕ – Ρωσία: Εξηγήσεις από τον Ρώσο Πρέσβη ζητούν οι Βρυξέλλες

Η Ρωσία απαγόρευσε, την Παρασκευή, την είσοδο στο έδαφός της σε οκτώ Ευρωπαίους αξιωματούχους και η ΕΕ καταδίκασε αυτήν την απόφαση.

Ο πρέσβης της Ρωσίας στην ΕΕ κλήθηκε σήμερα για εξηγήσεις από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, μετά την απόφαση της Μόσχας να επιβάλει κυρώσεις σε οκτώ Ευρωπαίους αξιωματούχους, μεταξύ αυτών τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μία Επίτροπο, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Ο πρέσβης κλήθηκε και αναμένεται να γίνει δεκτός το απόγευμα από τον γενικό γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την ευρωπαϊκή υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Θα του διαβιβάσουμε μια σθεναρή καταδίκη και απόρριψη της απόφασης αυτής», δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ.

Η Ρωσία απαγόρευσε, την Παρασκευή, την είσοδο στο έδαφός της σε οκτώ Ευρωπαίους αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων βρίσκεται ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νταβίντ Σασόλι και η αντιπρόεδρος της Επιτροπής Βέρα Γιούροβα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδίκασε αυτήν την απόφαση, η οποία ανακοινώθηκε μία ημέρα μετά την υιοθέτηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενός ψηφίσματος, με το οποίο καταγγέλλονταν οι ενέργειες της Ρωσίας και ζητούνταν οικονομικές και πολιτικές κυρώσεις.

