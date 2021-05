Κοινωνία

Κίνηση στους δρόμους: Αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων τη Μ. Εβδομάδα σε σχέση με πέρσι

Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία που κατέγραψε το Κέντρο Διαχείρισης της Κυκλοφορίας της Περιφέρειας Αττικής.

Αύξηση της κυκλοφορίας η οποία κατά μέσο όρο έφτασε το 89% παρατηρήθηκε τη Μ. Εβδομάδα του 2021 σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σε 12 κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που κατέγραψε το Κέντρο Διαχείρισης της Κυκλοφορίας της Περιφέρειας Αττικής.

Ειδικότερα η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, η οποία ξεπέρασε το 170%, στη Βας. Σοφίας, όπου έφτασε το 115%, στην Αρδηττού σε ποσοστό 97%, αλλά και στις Λεωφόρους Κηφισού και Μεσογείων που ή αύξηση ξεπέρασε το 70%.

Παράλληλα ο μέσος ωριαίος αριθμός οχημάτων σε κεντρικές οδικές λεωφόρους όπως στη Λεωφόρο Κηφισού στα ρεύματα προς Λαμία και Πειραιά ανήρθε στα 5.887 σε σύγκριση με τις αντίστοιχες περσινές μέρες που ήταν 3.347 οχήματα, ενώ στη Λεωφόρο Ποσειδώνος στα ρεύματα προς Πειραιά και Γλυφάδα, ο φετινός μέσος ωριαίος αριθμός οχημάτων κυμάνθηκε από 2.225 έως 3040 σε σχέση με πέρσι που δεν ξεπέρασε τα 1220 οχήματα.

Με αφορμή τα νέα στοιχεία ο κ. Πατούλης επισημαίνει σχετικά:

«Τα στατιστικά στοιχεία που καταγράφονται από το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας της Περιφέρειας Αττικής αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο και μπορούν να βοηθήσουν στην λήψη αποφάσεων και πρωτοβουλιών κατά την περίοδο της πανδημίας και γενικότερα για την ασφάλεια των πολιτών. Με τη συνδρομή της ομάδας των συγκοινωνιολόγων μας και αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο μέσο τεχνολογίας μελετάμε και αξιοποιούμε τα στοιχεία που προκύπτουν. Θα συνεχίσουμε να είμαστε στην υπηρεσία των πολιτών και να μεριμνούμε για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους».

Τα σχετικά στοιχεία προκύπτουν με την αξιοποίηση 1000 μετρητών που έχει εγκαταστήσει η Περιφέρεια Αττικής στους κυριότερους οδικούς άξονες αρμοδιότητάς της. Τα στατιστικά αυτά αξιοποιούνται και επεξεργάζονται από τους συγκοινωνιολόγους του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας της Περιφέρειας Αττικής και μεταβιβάζονται προς τα αρμόδια Υπουργεία.

