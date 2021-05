Οικονομία

Εργατική Πρωτομαγιά - Χατζηδάκης: Νέα δικαιώματα, νέες δουλειές, αποτελεσματικοί έλεγχοι

Η δήλωσή του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με αφορμή τον εορτασμό της Εργατικής Πρωτομαγιάς.

«Η Εργατική Πρωτομαγιά είναι έννοια ταυτισμένη με τους αγώνες και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Ο εορτασμός της, όμως, αποκτά ακόμα περισσότερο νόημα, όταν κοιτάμε τη θέση των εργαζομένων στο σήμερα και στο αύριο» επισημαίνει σε δήλωσή του ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, με αφορμή τον εορτασμό της Εργατικής Πρωτομαγιάς.

Ειδικότερα, ο κ. Χατζηδάκης αναφέρει τα εξής:

«Η συμφιλίωση της οικογενειακής με την επαγγελματική ζωή, νέες σχετικά δραστηριότητες, όπως οι συνεργατικές πλατφόρμες (delivery, courier, κλπ), αλλά και η τηλεργασία, που μπήκε δυναμικά στην εργασιακή ζωή, είναι προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν με δικαιοσύνη. Το ίδιο ισχύει και για το μεγαλύτερο πρόβλημα των εργαζομένων στην Ελλάδα, που δεν είναι άλλο από την αδήλωτη και την υποδηλωμένη εργασία.

Η πολιτική, πέρα από συνθήματα και μεγάλα λόγια, πρέπει να δει πώς θα αντιμετωπίσει τα πραγματικά προβλήματα των πραγματικών εργαζομένων. Το οκτάωρο, το πενθήμερο, οι 40 ώρες εργασίας την εβδομάδα, είναι δικαιώματα κατοχυρωμένα εδώ και χρόνια σ' όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Δεν είναι, όμως, εξασφαλισμένη σε πολλές περιπτώσεις η τήρησή τους!

Γι' αυτό, έχει μεγάλη σημασία η επέκταση και αναβάθμιση των ελέγχων για την τήρηση της νομοθεσίας, καθώς και η εισαγωγή της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Ένα αίτημα εδώ και χρόνια της ΓΣΕΕ, που προωθεί αυτή η κυβέρνηση! Για να κατοχυρώνονται στην πράξη το ωράριο και οι αμοιβές του κάθε εργαζομένου! Αυτές οι ρυθμίσεις ελέγχου του ωραρίου και των αμοιβών είναι και μια εγγύηση για την ενίσχυση και διεύρυνση άλλων ρυθμίσεων οι οποίες συμφιλιώνουν την εργασία με τις ανάγκες της οικογένειας και δίνουν πιο πολλές επιλογές στον εργαζόμενο: Η άδεια πατρότητας για 14 ημέρες, η πληρωμένη από τον ΟΑΕΔ γονική άδεια και για τους δύο γονείς, το δικαίωμα του εργαζόμενου σε τετραήμερη εργασία ή σε παραπάνω άδειες, εφόσον το θέλει ο ίδιος για οικογενειακούς ή προσωπικούς λόγους, με διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Ανοίγουμε το παράθυρο για τετραήμερο, έχοντας εγγυημένο το πενθήμερο. Και με έγνοια για την οικογένεια του εργαζομένου.

Τεράστια σημασία έχει επίσης η ρύθμιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων που κάνουν τηλεργασία. Και γι' αυτό θα προχωρήσουμε σε σύγχρονες ρυθμίσεις, με βάση όσα έχουν υιοθετηθεί στη Γαλλία και την Ιταλία για το δικαίωμα αποσύνδεσης στην τηλεργασία, δηλαδή το δικαίωμα κάθε εργαζομένου να γίνεται σεβαστό και στην τηλεργασία το ωράριό του από τον εργοδότη του!

Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις delivery ή courier πρέπει να δουν, επίσης, τα δικαιώματά τους να κατοχυρώνονται, ιδιαίτερα σε σχέση με την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Το ίδιο ισχύει για κάθε εργαζόμενο ή εργαζόμενη όσον αφορά σε φαινόμενα βίας ή σεξουαλικής παρενόχλησης στην εργασία.

Η κυβέρνηση πιστεύει ότι οι εργασιακές σχέσεις πρέπει να ρυθμιστούν και στην Ελλάδα με βάση αυτά που ισχύουν στις προηγμένες χώρες της Ευρώπης. Δεν υπάρχει, άλλωστε, καμιά περιοχή στον πλανήτη με μεγαλύτερη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Πιστεύουμε σταθερά ότι, για να βρίσκουν καλά πληρωμένες δουλειές οι εργαζόμενοι και οι άνεργοι, θα πρέπει να υπάρχουν όλες οι αναγκαίες συνθήκες, για να προσελκύονται επενδύσεις και να αναπτύσσεται υγιής επιχειρηματική δραστηριότητα. Πιστεύουμε, όμως, παράλληλα ότι δεν μπορεί να υπάρξει οικονομική ανάπτυξη χωρίς κοινωνική συνοχή!

Γι' αυτό, είναι προτεραιότητά μας μαζί με την ενθάρρυνση των επενδύσεων στην Ελλάδα να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο ουσιαστικής προστασίας και διεύρυνσης των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Νέα δικαιώματα, περισσότερες επιλογές για τον εργαζόμενο, αποτελεσματικοί έλεγχοι για το σεβασμό των δικαιωμάτων του. Νέες και καλές δουλειές, ελεύθεροι και ασφαλείς εργαζόμενοι, παραγωγική και δημιουργική Ελλάδα! Αυτό είναι το όραμά μας για την προστασία της εργασίας στην πατρίδα μας».

