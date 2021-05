Κοινωνία

Αιτωλοακαρνανία: Σπαραγμός στην κηδεία της 30χρονης εγκύου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκλονίζουν τα λόγια του συζύγου της. Που αποδίδεται ο θάνατός της άτυχης γυναίκας.





Συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο «αντίο» σήμερα, στις 12:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Κατούνας, στην 30χρονη Μαρία Κιοσεντερλή, που έχασε τη ζωή της τη Μεγάλη Παρασκευή και ενώ βρισκόταν στον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της.

Ο θάνατός της αποδίδεται σε μαζική πνευμονική εμβολή, ενώ άφησε την τελευταία της πνοή στο σπίτι της, όπου και την εντόπισε νεκρή ο σύζυγός της. «Είναι κάτι που δυστυχώς δεν προλαμβάνεται και η άτυχη γυναίκα δεν ήταν σε θέση να το γνωρίζει. Ακόμη και σε νοσηλευόμενους ασθενείς είναι δύσκολο να παρασχεθεί βοήθεια, εξελίσσεται ραγδαία», δήλωσε στο agriniopress η ιατροδικαστής Βασιλική Τζιόλα.

Τα συγκινητικά λόγια του συζύγου της

Συντετριμμένος από την τραγωδία που χτύπησε την οικογένειά του, είναι ο σύζυγος της 30χρονης, ο οποίος έχασε ξαφνικά γυναίκα και παιδί. Με σχόλια που έχει γράψει στο προφίλ της Μαρίας στο Facebook, προσπαθεί να συνειδητοποιήσει τι έχει συμβεί και να αποχαιρετήσει τη σύζυγό του. Τα λόγια του, συγκλονίζουν.

«Αστέρι μου έρχονται όλοι και μου λένε ζωή σε μένα. Πώς να ζήσω αστέρι μου χωρίς εσένα; Μιλάω καρδιά μου στο κινητό, θέλω κάπου να τα πω. Αστέρι μου, πάρε με καρδιά μου, πάρε με σε ικετεύω να ξανά είμαστε μαζί», έγραψε χαρακτηριστικά ο σύζυγος της 30χρονης εγκύου, κάτω από μια φωτογραφία της στο Facebook.

«Καλημέρα αγάπη μου. Σ' αρέσει να στο λέω εδώ; Πες μου πού να σε δω να σου λέω καλημέρα. Μαράκι μου, λατρεία μου, μας έκλεισαν όλα τα παράθυρα από το σπιτάκι μας, έλα αγάπη μου να πάμε σπιτάκι μας με τον Βαλάντη μας σε παρακαλώ έλα. Μέχρι και τη βέρα μου μου έβγαλαν γιατί λέει χάθηκες. Δεν το θέλες αστέρι μου, το ξέρω. Γρατσούναγες το δαχτυλάκι σου και εγώ υπέφερα και το ξέρεις. Πώς εγώ τώρα θα μπορέσω να ζήσω έτσι όπως σε είδα καρδιά μου; Πώς αστέρι μου, πώς πώς πώς, πες μου πώς να ζήσω χωρίς το αντράκι μας; Είχες μια αποβολή κλάψαμε αλλά μείναμε όρθιοι γιατί είχε ο ένας τον άλλον, είχες δεύτερη αποβολή το παλέψαμε πάλι μαζί όμως Μαρία ακούς μαζί κ τώρα μου τα πήρε όλα όλα όλα», συνέχισε σε ακόμη ένα σχόλιο του.

Συγκινητικά ήταν και τα μηνύματα που έγραψαν συγγενείς και φίλοι της κοπέλας στο Facebook, οι οποίοι επίσης εξέφρασαν τα συλλυπητήρια τους στον σύζυγο της.

Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε ο Κώστας Γ. Παπαγεωργίου

Κομισιόν: Άρση των ταξιδιωτικών περιορισμών για τους εμβολιασμένους τουρίστες

Ισραήλ: Έρευνα για την πολύνεκρη τραγωδία στο Όρος Μερόν