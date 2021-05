Υγεία - Περιβάλλον

Εμβόλιο Pfizer - EMA: Υπό αξιολόγηση η χρήση του στις ηλικίες 12-15 ετών

Πότε αναμένονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησής του εμβολίου από Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) ανακοίνωσε σήμερα ότι ξεκίνησε την αξιολόγηση της χρήσης στις ηλικίες 12-15 ετών του εμβολίου των Pfizer/BioNTech κατά της Covid-19, έπειτα από αιτήματα αδειοδότησης που κατέθεσαν οι δύο εταιρείες για αυτήν την ηλικιακή ομάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ.

«Ο ΕΜΑ θα επικοινωνήσει τα αποτελέσματα της αξιολόγησής του, που αναμένονται τον Ιούνιο, εκτός κι αν κριθούν απαραίτητες συμπληρωματικές πληροφορίες», ανέφερε ο Οργανισμός, με έδρα το Άμστερνταμ, σε ένα δελτίο Τύπου.

Στο δελτίο τύπου ο EMA αναφέρει ότι η Επιτροπή του Φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση «θα διεξάγει μια ταχεία αξιολόγηση των δεδομένων που έδωσε η εταιρεία που εμπορεύεται το Comirnaty", το εμπορικό όνομα του εμβολίου κατά της Covid 19, που έχουν αναπτύξει το γερμανικό εργαστήριο BioNTech και ο αμερικανικός εταίρος του Pfizer.

Τα δεδομένα αυτά περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα μιας ευρείας κλινικής έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη, με τη συμμετοχή εφήβων από την ηλικία των 12 ετών, σύμφωνα με τον EMA.

Οι BioNTech και Pfizer ανακοίνωσαν την Παρασκευή ότι ζήτησαν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων να επεκτείνει στους 12-15 ετών την αδειοδότηση του εμβολίου τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο περιορίζεται αυτή τη στιγμή στους άνω των 16 ετών.

Στις ΗΠΑ, οι δύο εταιρείες κατέθεσαν στις αρχές Απριλίου ένα παρόμοιο αίτημα επέκτασης της άδειας που είχε εκδώσει η Ομοσπονδιακή Αρχή Φαρμάκων (FDA).

Κανένα εμβόλιο δεν υπάρχει προς το παρόν για τα παιδιά, που είναι λιγότερο εκτεθειμένα στο να νοσήσουν σοβαρά από την ασθένεια και για τα οποία ο εμβολιασμός δεν αποτελούσε προτεραιότητα μέχρι τώρα. Όμως, αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού και θα πρέπει να έχουν επίσης ανοσοποιηθεί προκειμένου να μπει φρένο στη μετάδοση της ασθένειας, υποστηρίζουν ειδικοί.

