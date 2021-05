Life

Το άνοιγμα της εστίασης με τη... “ματιά” της Φίνος Φιλμ (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένα απολαυστικό βίντεο με ατάκες του ελληνικού κινηματογράφου.

Με ένα χιουμοριστικό βίντεο γεμάτο ατάκες του ελληνικού κινηματογράφου η Φίνος Φιλμ καλωσορίζει τα μπαρ, καφέ και εστιατόρια που ξεκίνησαν να λειτουργούν και πάλι.

Το μονόλεπτο, απολαυστικό βίντεο που ανέβηκε στη σελίδα της Φίνος στο Facebook είναι αφιερωμένο στην επανεκκίνηση της εστίασης και περιλαμβάνει μονταρισμένα αποσπάσματα από αγαπημένες ταινίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου.

Με μοναδικό τρόπο περιγράφει τα συναισθήματα που βιώνουν κόσμος και μαγαζάτορες.

Ο Δημήτρης Χορν, ο Κώστας Βουτσάς, ο Θανάσης Βέγγος, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, η Αλίκη Βουγιουκλάκη, η Ζωή Λάσκαρη, η Μάρθα Καραγιάννη, ο Διονύσης Παπαγιαννόπουλος, ο Ντίνος Ηλιόπουλος, ο Κώστας Χατζηχρήστος, ο Νίκος Ρίζος, ο Μίμης Φωτόπουλος και ο Νίκος Σταυρίδης είναι μερικοί μόνο από τους αστέρες που εμφανίζονται στο βίντεο.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Sun: Εκτός “πράσινης λίστας” τα ελληνικά νησιά

Κομισιόν: Άρση των ταξιδιωτικών περιορισμών για τους εμβολιασμένους τουρίστες

Αιτωλοακαρνανία: Σπαραγμός στην κηδεία της 30χρονης εγκύου