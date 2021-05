Κοινωνία

Φουρθιώτης: Σε κελί στην 6η πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ζήτησε o παρουσιαστής, επικαλούμενος λόγους υγείας.

Του Σπύρου Λεβιδιώτη

Από το πρωί της Κυριακής ο Μένιος Φουρθιώτης κρατείται στην έκτη πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού με άλλα πέντε άτομα που έχουν προφυλακιστεί για υποθέσεις που αφορούν οικονομικά εγκλήματα. Ζήτησε να έχει ειδική διατροφή καθώς όπως υποστήριξε πάσχει από διατροφική διαταραχή. Τις επόμενες ημέρες θα συναντηθεί με τους δικηγόρους του ώστε να διευθετήσει ορισμένες οικονομικές υποθέσεις.



Κατά τη διάρκεια της απολογίας του φέρεται να αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή σε όσα του καταλογίζονται: "Αρνούμαι τις κατηγορίες. Δεν σκηνοθέτησα τις επιθέσεις που έγιναν στο σπίτι μου. Είμαι στόχος".

Το δρόμο για τις φυλακές Μαλανδρίνου και Λάρισας πήραν και οι δύο συγκατηγορούμενοι του Φουρθιώτη. Φέρονται να επιτέθηκαν δύο φορές στο σπίτι του παρουσιαστή αλλά και εναντίον αστυνομικών της ομάδας ΔΙΑΣ κατά τη διάρκεια καταδίωξης στα βόρεια προάστια. Η μηχανή στην οποία επέβαιναν βρέθηκε την ημέρα που έγινε η αστυνομική επιχείρηση για τις προσαγωγές των κατηγορούμενων.



"Όσοι την κατέσχεσαν ως προϊόν εγκλήματος και την αναγνώρισαν δε ετεροχρονισμένα, δεν σκέφτηκαν να τσεκάρουν αν η μηχανή δουλεύει. Αν το είχαν κάνει θα είχαν καταλάβει ότι πρώτο δεν έχει φώτα και δεύτερον σβήνει μετά από κάποιο διάστημα λειτουργίας. Επομένως δεν θα μπορούσε να είναι η μηχανή της επίθεσης κατά των αστυνομικών", υποστηρίζει ο ένας εκ των κατηγορουμένων.



"Ο εντολέας μου είναι γνωστό ότι σοβαρότατα ιατρικά προβλήματα και μάλιστα δεν βλέπει, σχεδόν καθόλου, από το αριστερό μάτι. Τα ιατρικά του προβλήματα είναι γνωστά στις ανακριτικές αρχές. Θεωρώ ότι η διαβίωσή του στις φυλακές για μεγάλο χρονικό διάστημα θα είναι σοβαρότατο πρόβλημα. Επομένως σύντομα θα καταθέσει αίτηση για την αποφυλάκισή του", δηλώνει ο Κωνσταντίνος Γώγος, συνήγορος κατηγορουμένου.



Με βάση τα στοιχεία της έρευνας ο Μένιος Φουρθιώτης φέρεται να εμφανιζόταν ως θύμα απειλών και ζήτησε από τους δύο άνδρες να προχωρήσουν στις επιθέσεις για να έχει αστυνομική φύλαξη.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: 2146 νέα κρούσματα σε 48 ώρες

Κορoνοϊός: Πέντε ερωτήσεις και απαντήσεις για όσους έχουν εμβολιαστεί

Αιτωλοακαρνανία: Σπαραγμός στην κηδεία της 30χρονης εγκύου