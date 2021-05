Κοινωνία

“Βούλιαξαν” οι παραλίες της Αττικής (εικόνες)

Οι υψηλές θερμοκρασίες οδήγησαν μικρούς και μεγάλους δίπλα στο κύμα για να απολαύσουν λίγες στιγμές χαλάρωσης.

Μύρισε καλοκαίρι για τις παραλίες στην Αττική. Οι υψηλές θερμοκρασίες οδήγησαν μικρούς και μεγάλους δίπλα στο κύμα για να απολαύσουν λίγες στιγμές χαλάρωσης πριν επιστρέψουν στην καθημερινότητα.

Όσοι δεν κατάφεραν να κάνουν Πάσχα στην εξοχή, αλλά στην Αθήνα εκμεταλλεύτηκαν τις υψηλές θερμοκρασίες και την αργία και μετέφεραν το Πασχαλινό τραπέζι δίπλα στην θάλασσα.

Ουρές αυτοκινήτων σχηματίστηκαν στην Αττική οδό στην έξοδο για Μαρκόπουλο, αλλά και στον παραλιακό δρόμο του Λαγονησίου με κατεύθυνση το παραλιακό μέτωπο της Αττικής.

Βούλιαξαν από κόσμο και οι παραλίες της Κρήτης καθώς ο υδράργυρος σε αρκετές περιοχές έχει ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στα ύψη έφτασε η θερμοκρασία και στο Γύθειο με 34 βαθμούς ενώ στην Αθήνα και την Σπάρτη έδειξε 33 βαθμούς Κελσίου.

