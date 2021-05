Οικονομία

Εστίαση - Παπακώστας στον ΑΝΤ1: Ξαφνικό το άνοιγμα, δεν μπορέσαμε να προετοιμαστούμε

Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο γνωστός σεφ για το άνοιγμα της εστίασης. Ποια προβλήματα αντιμετώπισε στην "πρεμιέρα".

"Επιτέλους μπορούμε να εξυπηρετήσουμε κόσμο", τόνισε ο σεφ Γιώργος Παπακώστας, μιλώντας για το άνοιγμα της εστίασης, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και την Ρίτσα Μπιζόγλη.

"Είχαμε πολύ κόσμο για καφέ και ποτό", πρόσθεσε ο κ. Παπακώστας επισημαίνοντας πως είχε λήψει η επικοινωνία με τους πελάτες, οι οποίοι "ένιωσαν παράξενα επειδή δεν είχε μουσική στο κατάστημα" αλλά στη συνέχεις συμβιβάστηκαν λέγοντας πως "τουλάχιστον καθόμαστε σε τραπέζια".

Ο κ. Παπακώστας διευκρίνισε ότι οι πελάτες βγάζουν την μάσκα μόνον όταν καθίσουν στα τραπέζια., όπου υπάρχουν και τα απαραίτητα αντισηπτικά.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ήταν πολύ δύσκολο το άνοιγμα των καταστημάτων μέσα σε μία εβδομάδα, διότι δεν πρόλαβαν να προετοιμαστούν οι καταστηματάρχες.

"Είμαστε γενικά ικανοποιημένοι από τους χειρισμούς της κυβέρνησης, αλλά ήταν ξαφνικό το άνοιγμα", είπε, χαρακτηριστικά, ο σεφ Γιώργος Παπακώστας.

