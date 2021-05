Αθλητικά

Ολυμπιακός - Ελευθεριάδου στον ΑΝΤ1: Η μόνη μας σκέψη ήταν να σηκώσουμε το Κύπελλο (βίντεο)

Η Νικόλ Ελευθεριάδου, μια από τις πρωταγωνίστριες του θριάμβου της ομάδας πόλο του Ολυμπιακού, μίλησε στον ΑΝΤ1. Ποιος είναι ο επόμενος στόχος.

"Όταν φθάσαμε στη Βουδαπέστη μια σκέψη είχαμε. Να σηκώσουμε το Κύπελλο" , τόνισε η Νικόλ Ελευθεριάδου, μια από τις πρωταγωνίστριες του θριάμβου της ομάδας πόλο του Ολυμπιακού, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και την Ρίτσα Μπιζόγλη.

Η Νικόλ Ελευθεριάδου σταθηκε και στις αντίξοες συνθήκες της προετοιμασίας, λόγω lockdown, υπογραμμίζοντας και την έλλειψη υποστήριξης του κόσμου μέσα στό άδειο κολυμβητήριο.

"Το χαρήκαμε, όμως, χθές το βράδυ επιστρέφοντας στον Πειραιά", πρόσθεσε η Ελευθεριάδου και συνέχισε "αφιερώνουμε την κατάκτηση του τροπαίου η μια στην άλλη, στους προπονητές, σε όλους τους ανθρώπους που μας έχουν στηρίξει"

"Ο επόμενος στόχος είναι τα δυο Κύπελλα, πρωτάθλημα και Κύπελλο στην Ελλάδα. Να τελειώσει η χρονιά με τρία Κυπελλα", κατέληξε η πολίστρια του Πρωταθλητή Ευρώπης, Ολυμπιακού.

