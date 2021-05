Παράξενα

Κορονοϊός: Η καραντίνα “γέννησε” έναν μεγάλο έρωτα σε γηροκομείο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μια μεγάλη αγάπη μεταξύ δυο ηλικιωμένων, σε γηροκομείο, γεννήθηκε κατά την διάρκεια του lockdown, στο Νιου Τζέρσεϊ.

Με ένα πλατύ χαμόγελο ζωγραφισμένο στο πρόσωπό τους ο 98χρονος Μπιλ και η 91 ετών Άιρις λάμπουν από ευτυχία.

Μπορεί η πανδημία του κορονοϊού να έχει κρατήσει πολυάριθμα ζευγάρια χώρια, λόγω καραντίνας, όμως στη δική τους περίπτωση γέννησε έναν μεγάλο έρωτα, μέσα στο γηροκομείο όπου διαμένουν, στο Νιού Τζέρσεϊ.

Όταν οι νοσηλευτές τους έπιασαν στα πράσα τους έδωσαν δυο επιλογές. Ή θα τους χώριζαν ή θα έμεναν μαζί. Χωρίς δεύτερη σκέψη επέλεξαν να στεγάσουν την αγάπη τους στο δωμάτιο του Μπιλ.

Όσο για τις συμβουλές ζωής που έχουν να χαρίσουν στις επόμενες γενιές; Συνιστούν ένα ενεργό τρόπο ζωής, μια αισιόδοξη ματιά και την εκμετάλλευση κάθε ευκαιρίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Κολοσσαίο: Εντυπωσιακή ανακαίνιση της εμβληματικής αρένας

Εστίαση: Γέμισαν κόσμο καφέ και εστιατόρια

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: Πώς θα κινηθούν την Τρίτη του Πάσχα