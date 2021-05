Τεχνολογία - Επιστήμη

Εμβόλιο Novavax: Κλινικές δομικές σε εφήβους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το εμβόλιο της Novavax δεν έχει εγκριθεί προς το παρόν σε καμία χώρα του κόσμου, ούτε για τους ενήλικες. Η εταιρεία προτίθεται να καταθέσει αίτημα έγκρισης στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η αμερικανική εταιρεία βιοτεχνολογίας Novavax ανακοίνωσε σήμερα ότι ξεκίνησε κλινικές δομικές του εμβολίου της για την Covid-19 σε εφήβους.

Η Novavax θα εξετάσει «την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα» του σκευάσματός της σε περίπου 3.000 εφήβους ηλικίας από 12 έως 17 ετών στις ΗΠΑ, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Τα δύο τρίτα των συμμετεχόντων θα λάβουν το εμβόλιο και οι υπόλοιποι ένα ψευδοφάρμακο, σε δύο δόσεις που θα χορηγηθούν μέσα σε διάστημα 21 ημερών η μία από την άλλη. Σε δεύτερο χρόνο, έξι μήνες αργότερα, όσοι είχαν λάβει το ψευδοφάρμακο θα κάνουν το κανονικό εμβόλιο και αντιστρόφως, ώστε στο τέλος όλοι οι έφηβοι να έχουν ακολουθήσει την ίδια αγωγή. Οι ειδικοί θα τους παρακολουθούν για μία περίοδο μέχρι και δύο ετών μετά τον εμβολιασμό τους.

Το εμβόλιο της Novavax δεν έχει εγκριθεί προς το παρόν σε καμία χώρα του κόσμου, ούτε για τους ενήλικες. Η εταιρεία προτίθεται να καταθέσει αίτημα έγκρισης στο Ηνωμένο Βασίλειο εντός του δεύτερου τριμήνου του 2021 και λίγο αργότερα και στις ΗΠΑ. Τον Μάρτιο είχε ανακοινώσει ότι το σκεύασμά της αποδείχθηκε αποτελεσματικό σε ποσοστό 89,7% στις κλινικές δοκιμές που έγιναν στη Βρετανία σε περισσότερα από 15.000 άτομα ηλικίας άνω των 18 ετών. Μια άλλη κλινική δοκιμή είναι σε εξέλιξη στις ΗΠΑ και στο Μεξικό.

Το εμβόλιο της Novavax χρησιμοποιεί μια διαφορετική τεχνολογία σε σύγκριση με τα υπόλοιπα και μπορεί να φυλαχθεί σε θερμοκρασία μεταξύ 2-8 βαθμών Κελσίου.

Κλινικές δοκιμές σε εφήβους κάνουν και άλλες εταιρείες, όπως οι Moderna, J&J και Pfizer/BioNTech. Η τελευταία έχει ζητήσει να λάβει έγκριση το εμβόλιό της στις ΗΠΑ και την Ευρώπη για παιδιά ηλικίας 12-15 ετών.

Ο εμβολιασμός των παιδιών και των εφήβων συνιστά το επόμενο βήμα στις εκστρατείες ανοσοποίησης. Μολονότι τα παιδιά δεν κινδυνεύουν τόσο να αναπτύξουν σοβαρή Covid-19, μπορεί να συμβάλουν στη μετάδοση της ασθένειας και, σύμφωνα με τους ειδικούς, ο εμβολιασμός τους είναι αναγκαίος για να τερματιστεί η πανδημία.

Ειδήσεις σήμερα:

Κομισιόν: Άρση των ταξιδιωτικών περιορισμών για τους εμβολιασμένους τουρίστες

Ολυμπιακός - Ελευθεριάδου στον ΑΝΤ1: Η μόνη μας σκέψη ήταν να σηκώσουμε το Κύπελλο (βίντεο)

Εστίαση: Γέμισαν κόσμο καφέ και εστιατόρια