Vax Live: Πρίγκιπας Χάρι και Τζένιφερ Λόπεζ σε συναυλία για τα εμβόλια (εικόνες)

Χωρίς την Μέγκαν Μαρκλ στο πλευρό του εμφανίστηκε ο πρίγκιπας Χάρι. Στην εκδήλωση προβλήθηκαν βιντεομηνύματα του πάπα Φραγκίσκου και του Τζο Μπάιντεν.





Ο πρίγκιπας Χάρι ένωσε τις δυνάμεις του με αστέρες της ποπ, όπως την Τζένιφερ Λόπεζ, στο πλαίσιο μιας φιλανθρωπικής συναυλίας στο Λος Άντζελες, χθες, προκειμένου να απευθύνουν όλοι μαζί έκκληση για μια ταχύτερη και ευρύτερη παγκόσμια εκστρατεία εμβολιασμών κατά της Covid-19, ενώ εξέφρασε και τη στήριξή του στην Ινδία, που βρίσκεται αντιμέτωπη με μια καταστροφική «έκρηξη» της επιδημίας.

Βιντεομηνύματα του πάπα Φραγκίσκου και του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν προβλήθηκαν επίσης κατά τη διάρκεια του Vax Live, την ώρα που διάσημοι πρωταγωνιστές του Χόλιγουντ, όπως ο Μπεν Άφλεκ και ο Σον Πεν έδωσαν αυτοπροσώπως το "παρών".

Η συναυλία θα προβληθεί στις 8 Μαΐου στο Youtube και σε διάφορα τηλεοπτικά δίκτυα παγκοσμίως, όπως το ABC και το CBS στις ΗΠΑ, αφού προ-μαγνητοσκοπήθηκε μπροστά σε χιλιάδες θεατές, που είχαν πλήρως εμβολιαστεί, σε ένα τεράστιο στάδιο της Καλιφόρνιας.

«Απόψε, είμαστε αλληλέγγυοι με τις εκατομμύρια οικογένειες στην Ινδία, που δίνουν μάχη ενάντια σε ένα καταστροφικό δεύτερο κύμα», δήλωσε ο πρίγκιπας Χάρι, τον οποίον υποδέχθηκε ο κόσμος με χειροκροτήματα.

«Ο ιός δεν σέβεται σύνορα και η πρόσβαση στο εμβόλιο δεν μπορεί να καθορίζεται από τη γεωγραφία», συμπλήρωσε ο ίδιος, ο οποίος έκανε την πρώτη εμφάνισή του σε μια επίσημη εκδήλωση στην Καλιφόρνια, αφότου μετακόμισε στις ΗΠΑ με τη σύζυγό του Μέγκαν Μαρκλ, η οποία, ωστόσο, ήταν απούσα από τη συναυλία.

Η πρωτοβουλία αυτή, την οποία οργάνωσε η ΜΚΟ Global Citizen, στοχεύει να πολεμήσει την παραπληροφόρηση και να καλέσει τους ηγέτες της διεθνούς κοινότητας και τις επιχειρήσεις να κάνουν δωρεές για την αγορά εμβολίων και να ενεργήσουν υπέρ των φτωχότερων χωρών.

Χιλιάδες θεατές, στην πλειονότητά τους υγειονομικοί στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά της Covid, συγκεντρώθηκαν στο γιγαντιαίο στάδιο SoFi του Λος Άντζελες.

Η τραγουδίστρια και ηθοποιός Σελένα Γκόμεζ συμμετείχε, επίσης, στην εκδήλωση, απευθύνοντας έκκληση για την αποστολή «δόσεων και δολαρίων» στις φτωχότερες χώρες, ενώ οι Foo Fighters με τον Μπράιαν Τζόνσον των AC/DC ερμήνευσαν το "Back in Black".

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η εκδήλωση ξεπέρασε τον στόχο της να συγκεντρώσει τα απαραίτητα χρήματα για την αγορά 10 εκατομμυρίων δόσεων εμβολίων για τις χώρες με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, καθώς κατάφερε να μαζέψει περισσότερα από 53 εκατομμύρια δολάρια σε δωρεές επιχειρήσεων και φιλάνθρωπων.

Στο μήνυμά του, ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν διαβεβαίωσε ότι «εργάζεται με τους ηγέτες ολόκληρης της διεθνούς κοινότητας προκειμένου να μοιραστούν περισσότερα εμβόλια και να δώσουν ώθηση στην παραγωγή».

Από την πλευρά του, ο πάπας Φραγκίσκος επισήμανε: «Σας εκλιπαρώ να μην ξεχνάτε τους πιο ευάλωτους».

Βιντεομηνύματα του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και του πρωθυπουργού του Καναδά Τζάστιν Τριντό προβλήθηκαν επίσης.

