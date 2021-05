Κόσμος

Μπλίνκεν: Αν η Ρωσία ενεργήσει επιθετικά θα απαντήσουμε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ξεκάθαρο μήνυμα στο Κρεμλίνο από τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιθυμούν μια πιο σταθερή σχέση με τη Ρωσία, όμως πολλά θα εξαρτηθούν από το πόσο επιθετικά θα αποφασίσει το Κρεμλίνο να ενεργήσει, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν.

«Ο πρόεδρος (Τζο) Μπάιντεν είναι ξεκάθαρος εδώ και πολύ καιρό, ακόμη και προτού να αναλάβει την προεδρία, ότι αν η Ρωσία επιλέξει να ενεργήσει απερίσκεπτα ή επιθετικά, θα απαντήσουμε», είπε ο Μπλίνκεν μιλώντας στους δημοσιογράφους μετά τις συνομιλίες που είχε με τον Βρετανό ομόλογό του, τον Ντόμινικ Ράαμπ, στο πλαίσιο της συνόδου των ΥΠΕΞ της G7, στο Λονδίνο.

«Όμως δεν επιδιώκουμε την κλιμάκωση: θα προτιμούσαμε μια πιο σταθερή, πιο προβλέψιμη σχέση. Και αν η Ρωσία κινηθεί προς αυτήν την κατεύθυνση, θα κάνουμε το ίδιο και εμείς», πρόσθεσε.

Για την Κίνα, ο Μπλίνκεν είπε ότι η Δύση δεν προσπαθεί να την περιορίσει. «Δεν είναι ο στόχος να προσπαθήσουμε να περιορίσουμε την Κίνα. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να διατηρήσουμε την τάξη που βασίζεται σε διεθνείς κανόνες στους οποίους έχουν επενδύσει τόσο πολύ οι χώρες μας επί πολλές δεκαετίες», εξήγησε.

Αναφερόμενος στη Βόρεια Κορέα, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας είπε ότι οι ΗΠΑ ελπίζουν ότι η χώρα αυτή θα αδράξει την ευκαιρία και να δεσμευτεί στη διπλωματία ώστε «να δούμε αν υπάρχουν τα μέσα για να προχωρήσουμε προς τον στόχο της πλήρους αποπυρηνικοποίησης της κορεατικής χερσονήσου».

«Αναμένουμε επομένως να δούμε όχι μόνο τι λέει η Βόρεια Κορέα αλλά επίσης και τις θα κάνει στην πραγματικότητα τις επόμενες ημέρες και τους επόμενους μήνες», συνέχισε.

Ο Μπάιντεν δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα χρησιμοποιήσει την διπλωματία αλλά και «μέσα αποτροπής» για να περιορίσει τις πυρηνικές φιλοδοξίες της Πιονγκγιάνγκ. Η Βόρεια Κορέα απάντησε ότι ο Μπάιντεν διατηρεί την «εχθρική πολιτική» που ακολουθούν οι ΗΠΑ απέναντί της εδώ και μισό αιώνα.

Ειδήσεις σήμερα:

Η Λιβύη “αδειάζει” την Τουρκία

Κορονοϊός: Η καραντίνα “γέννησε” έναν μεγάλο έρωτα σε γηροκομείο (βίντεο)

Ολυμπιακός - Ελευθεριάδου στον ΑΝΤ1: Η μόνη μας σκέψη ήταν να σηκώσουμε το Κύπελλο (βίντεο)