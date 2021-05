Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - ΠΟΥ: Δεν υποχωρεί η πανδημία

Προβληματίζουν τους ειδικούς Ινδία και Βραζιλία. Αισιοδοξία για τα νέα εμβόλια

Η πανδημία συνεχίζει την πορεία της με την επιδημιολογική εικόνα της Ινδίας και της Βραζιλίας να ανησυχούν τους ειδικούς. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες ο αριθμός των κρουσμάτων στις δύο χώρες ξεπέρασε αριθμητικά τον συνολικό αριθμό των μολύνσεων που είχαν καταγραφεί το πρώτο εξάμηνο της πανδημίας.

Την απαισιοδοξία του για την εικόνα αυτή εξέφρασε ο ΠΟΥ στην τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων. Ωστόσο, οι εκπρόσωποι του οργανισμού φάνηκαν αισιόδοξοι για τις εγκρίσεις των νέων εμβολίων που αναμένονται το επόμενο διάστημα.

Δύο εγκρίσεις εμβολίων μέχρι την Παρασκευή

Ο διεθνής οργανισμός ενημέρωσε ότι μέχρι την Τετάρτη αναμένεται να εγκριθεί και να λάβει άδεια για χρήση έκτακτης ανάγκης το εμβόλιο της κινεζικής Sinopharm, ενώ μέχρι την Παρασκευή και της, επίσης, κινεζικής Sinovac, τα στοιχεία του οποίου συνεχίζουν να εξετάζονται από την Στρατηγική επιτροπή ανοσοποίησης του ΠΟΥ.

Και τα δυο εμβόλια τα οποία βασίζονται σε απενεργοποιημένο ιό παρουσιάζουν υψηλή αποτελεσματικότητα που κυμαίνεται από 79-83%. Η έγκριση χρήσης έκτακτης ανάγκης και οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα από την Επιτροπή.

Συνεχίζεται η επιθεώρηση για SPUTNIK V

Παράλληλα σύμφωνα με όσα δήλωσε η επικεφαλής ανοσοποίησης Μαριάτζελα Σιμάο, συνεχίζεται η κυλιόμενη επισκόπηση του ρωσικού εμβολίου SPUTNIK V.

Από τις 10 Μαΐου έως τις αρχές Ιουνίου, ο ΠΟΥ και ο ΕΜΑ θα επιθεωρήσουν 5 παραγωγικές μονάδες στην Ρωσία με στόχο να αποτυπώσουν την παραγωγική ικανότητα της εταιρίας. Η τελική αξιολόγηση και έγκριση για χρήση έκτακτης ανάγκης αναμένεται στα τέλη Ιουνίου αρχές Ιουλίου, όπως δήλωσε η ίδια.

Το γερμανικό εμβόλιο

Εν τω μεταξύ εντός Μαΐου αναμένεται και η τελική εξέταση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων του εμβολίου της γερμανικής Curevac, εμβόλιο που βασίζεται στο mRNA, ενώ αυξάνεται η πίεση που ασκείται από παράγοντες της πολιτικής για περαιτέρω επιτάχυνση της έγκρισης από τον ΕΜΑ.

Ο ΕΜΑ, εξάλλου, ανακοίνωσε επίσημα ότι ξεκίνησε και την αξιολόγηση της αίτησης για επέκταση της χρήσης του εμβολίου της Pfizer/Biontech, ώστε να συμπεριλάβει στον εμβολιασμό και τους νέους ηλικίας 12 έως 15 ετών.

Ο ΠΟΥ εκτιμά πως εφόσον τα στοιχεία που του αποστέλλονται από τις φαρμακευτικές εταιρείες, δείχνουν πως τα υπό έγκριση εμβόλια είναι ασφαλή και αποτελεσματικά, τότε μέχρι τα μέσα του καλοκαιριού, η παγκόσμια κοινότητα θα μπορούσε να έχει στο «οπλοστάσιο» της στον πόλεμο κατά της πανδημίας, τουλάχιστον 9 εγκεκριμένα εμβόλια.

