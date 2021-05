Life

“Καφέ της Χαράς” - Χάρης Ρώμας: Το μήνυμα του λίγες ημέρες πριν το φινάλε της σειράς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Χάρης Ρώμας μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram δημοσίευσε δύο φωτογραφίες και έστειλε ένα μήνυμα.

Η επιτυχημένη και αγαπημένη σειρά του ΑΝΤ1 “Το Καφέ της Χαράς” την Πέμπτη το βράδυ ρίχνει αυλαία.



Η σειρά σε σενάριο του Χάρη Ρώμα και της Άννας Χατζησοφιάς που έγραψε ιστορία στον τηλεοπτικό αέρα χαρίζοντας στους τηλεθεατές μοναδικές στιγμές γέλιου, ολοκληρώνεται οριστικά και οι ήρωες της θα μας αποχαιρετήσουν με πολλές εκπλήξεις και ανατροπές.



Λίγες ημέρες πριν το φινάλε, ο Χάρης Ρώμας μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram δημοσίευσε δύο φωτογραφίες και έστειλε ένα μήνυμα.



Συγκεκριμένα, πόσταρε δύο εικόνες με την τηλεοπτική Χαρά (Ρένια Λουιζίδου) και εξέφρασε τη συγκίνησή του.

Διαβάστε περισσότερα στο fthis.gr

Ειδήσεις σήμερα:

“The 2Night Show”: Τρίτη του Πάσχα με εκλεκτούς καλεσμένους (εικόνες)

Κορονοϊός: 2146 νέα κρούσματα σε 48 ώρες

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: Πώς θα κινηθούν την Τρίτη του Πάσχα