Η Βασίλισσα Ελισάβετ και τα εντυπωσιακά καπέλα της

Στα 95 της χρόνια, η πρώτη κυρία της Βρετανίας συνεχίζει να προσέχει την εμφάνισή της.





Μπορεί η βασίλισσα Ελισάβετ να είναι λόγω θεσμικού ρόλου ένα αυστηρό πρότυπο, αλλά όταν πρόκειται για το προσωπικό της στυλ, δεν θα μπορούσε να είναι πιο απελευθερωμένη.

Εκτός από τις περιόδους που έιχε καποιο επίσημο πένθος, δεν θα δείτε ποτέ τη μονάρχη να φοράει μαύρα… Στην πραγματικότητα, συνηθίζει να επιλέγει πιο φωτεινές αποχρώσεις!

Στα 95 της χρόνια, η πρώτη κυρία της Βρετανίας συνεχίζει να προσέχει την εμφάνισή της και προσπαθεί να είναι άψογη σε κάθε της δημόσια εμφάνιση.

Το σήμα κατατεθέν της βασίλισσας ανεξάρτητα από την περίσταση, είναι η προσθήκη κάποιου εντυπωσιακού καπέλου.

