Ποια είναι η καλύτερη ώρα για να γυμναστείς;

Πώς μπορείς να δεις πιο άμεσα αποτελέσματα και ποια είναι η καλύτερη ώρα για να γυμναστείς.

Είναι γεγονός πως στατιστικά ο Ιανουάριος, είναι ο μήνας που όλοι ξεκινάμε γυμναστική και πιο υγιεινή διατροφή. Πώς όμως μπορείς να δεις πιο άμεσα αποτελέσματα και ποια είναι η καλύτερη ώρα για να γυμναστείς; Η επιστήμη έχει την απάντηση!

Εάν θες να κάψεις το αποθηκευμένο λίπος του σώματός σου και να χάσεις βάρος, τότε η πρωινή γυμναστική, ιδίως με άδειο στομάχι, θα σε βοηθήσει να πετύχεις το στόχο σου ευκολότερα. Σύμφωνα με τον καθηγητή Anthony Hackney, του Τμήματος Άσκησης και Αθλητικής Επιστήμης στo Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας Chapel Hill, η ορμονική σύνθεση του σώματος το πρωί, είναι ρυθμισμένη για να επιτευχθεί ακριβώς ο συγκεκριμένος σκοπός.



«Τις πολύ πρωινές ώρες, το ορμονολογικό σου προφίλ, προετοιμάζει το σώμα για τον καλύτερο μεταβολισμό του λίπους», αναφέρει ο Hackney στο Time.com.

