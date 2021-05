Αθλητικά

Ποιοι “σφυρίζουν” τα ΑΕΚ - ΠΑΟΚ και Άρης - Ολυμπιακός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από Βοσνία και Ισραήλ οι “εκλεκτοί” της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας.

Ο Ιρφάν Πελίτο ορίστηκε από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΠΟ να διευθύνει το μεθαυριανό (5/5, 21:30) ντέρμπι «Δικεφάλων» στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής για τα play off της Super League.

Ο Βόσνιος ρέφερι έχει διευθύνει φέτος άλλες δύο φορές αγώνες Super League και συγκεκριμένα τις αναμετρήσεις ΑΕΚ-Παναθηναϊκός (11η αγωνιστική) και ΑΕΚ-Αστέρας Τρίπολης (23η αγωνιστική).

O Ρόι Ρεϊνσρέιμπερ από το Ισραήλ θα είναι ο «άρχοντας» του αγώνα Άρης-Ολυμπιακός.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ισραηλινός Όρελ Γκρίνφιλντ ορίστηκε διαιτητής VAR τόσο στο «Κλεάνθης Βικελίδης», όσο και στο ντέρμπι του ΟΑΚΑ.

Ειδήσεις σήμερα:

Europa League: Με θεατές ο τελικός στο Γκντανσκ

Ολυμπιακός - Ελευθεριάδου στον ΑΝΤ1: Η μόνη μας σκέψη ήταν να σηκώσουμε το Κύπελλο (βίντεο)

Vax Live: Πρίγκιπας Χάρι και Τζένιφερ Λόπεζ σε συναυλία για τα εμβόλια (εικόνες)