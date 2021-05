Life

“Άγριες Μέλισσες” - Νίκος Λεκάκης: Πώς πήρα τον ρόλο του Άγγελου Φαναριώτη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ταλαντούχος ηθοποιός μίλησε επίσης στο “The 2Night Show” για τη μεγάλη του αγάπη και εξήγησε τους λόγους για τους οποίους επέστρεψε στο πατρικό του.

Φιλοξενούμενος του Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν την Τρίτη στο “The 2Night Show” o Νίκος Λεκάκης.

Ο ταλαντούχος ηθοποιός μίλησε για τη συμμετοχή του στην αγαπημένη σειρά του ΑΝΤ1 “Άγριες Μέλισσες” και αποκάλυψε από πόσα δοκιμαστικά πέρασε, μέχρι να πάρει τον ρόλο του “Άγγελου Φαναριώτη” που υποδύεται.

Τι σημαίνει για τον ίδιο η απόρριψη και τι η έννοια της αποδοχής;

Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε επίσης στη μεγάλη του αγάπη, που δεν είναι άλλη από τη φωτογραφία και εξήγησε τους λόγους για τους οποίους επέστρεψε στο πατρικό του σπίτι.

Ειδήσεις σήμερα:

Μπιλ Γκέιτς: Διαζύγιο μετά από 27 χρόνια γάμου

Καιρός: Η πρόγνωση για σήμερα από τον Τάσο Αρνιακό (βίντεο)

Κορονοϊός: Πού κάνει δωρεάν rapid test ο ΕΟΔΥ σήμερα