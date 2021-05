Life

“The Night Show” - Μαίρη Μηλιαρέση: Γιατί μου βγήκε το παρατσούκλι “τσαμπουκάς” (βίντεο)

Τι είπε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και την καριέρα της στην τηλεόραση, τις τηλεπωλήσεις και την προσωπική της ζωή.

Στην παρέα του “The 2Night Show” βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης η Μαίρη Μηλιαρέση.

Η παρουσιάστρια που έγινε γνωστή και αγαπητή στο κοινό, τη δεκαετία του 1990 μέσα από το “Rouk Zouk”, μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για την καριέρα της στην τηλεόραση που έληξε άδοξα, για τις προτάσεις που δεν ήρθαν ποτέ, αλλά και για τις τηλεπωλήσεις.

Η Μαίρη Μηλιαρέση αναφέρθηκε, επίσης, στην προσωπική της ζωή, στη μονάκριβη κόρη της, τη Σοφίνα, ενώ αποκαλύπτει πως το όνομα του “τσαμπουκά”, της βγήκε όταν στα καλλιστεία του 1983 πέταξε τα λουλούδια και τον τίτλο της “Αναπληρωματικής Μις Ελλάς” που είχε κατακτήσει.

Τέλος, μίλησε για το νέο της επιχειρηματικό βήμα, που θα μπορούσε να γίνει και τηλεοπτική εκπομπή.