Life

“The 2Night Show” - Μιχάλης Δημητριάδης: Ένας παραγωγός “με πήρε στον λαιμό του” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αποκάλυψε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου τις λάθος επιλογές και τις αποφάσεις που του στοίχισαν, ενώ μίλησε για την εποχή που μεσουρανούσε στα μουσικά δρώμενα.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχθηκε την Τρίτη στο “The 2Night Show” τον Μιχάλη Δημητριάδη.

Ο τραγουδιστής, που μεσουρανούσε στα μουσικά δρώμενα τη δεκαετία του 1990, μίλησε για τη μεγάλη του επιτυχία “Στων αγγέλων τα μπουζούκια», το τραγούδι που τον κρατά χαραγμένο στη μνήμη του κοινού μέχρι και σήμερα, αλλά και για τη συνεργασία του με τον σημαντικό συνθέτη Χρήστο Νικολόπουλο.

Επίσης, αναφέρθηκε στις αποτυχίες που ακολούθησαν, αποκάλυψε με παράπονο πόσο πολύ αδίκησε τον εαυτό του με τις λάθος επιλογές και τις αποφάσεις του, μιλάει για τον παραγωγό που ακολούθησε πιστά και “τον πήρε στον λαιμό του”, ενώ παραδέχθηκε πως έφτασε στο “κατώφλι” της κατάθλιψης.

Τέλος, έχοντας ξεπεράσει το παρελθόν και με πολλή όρεξη για το μέλλον, ερμήνευσε ζωντανά στο στούντιο της εκπομπής μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε.

Ειδήσεις σήμερα:

Marfin: 11 χρόνια από την τραγωδία

Γεωργιάδης στον ΑΝΤ1: Υπό συζήτηση το άνοιγμα παιδικών σταθμών και φροντιστηρίων

Ηράκλειο: ανήλικος κατηγορείται για βιασμό και εκβιασμό μαθήτριας