Φυλακές Κορυδαλλού: Ναρκωτικά πέταξε άγνωστος στον προαύλιο χώρο (εικόνες)

Η απόπειρα έγινε αντιληπτή από εξωτερικό φρουρό. Τι βρέθηκε στη συσκευασία με τα ναρκωτικά.

Απετράπη, το πρωί της Τρίτης του Πάσχα, η εισαγωγή ναρκωτικών στις φυλακές Κορυδαλλού.

Ειδικότερα, από εξωτερικό φρουρό, έγινε αντιληπτή η ρίψη συσκευασίας με ναρκωτικά στον εξωτερικό χώρο της περιμέτρου της α΄ πτέρυγας.

Σε έρευνα που ακολούθησε στη συσκευασία, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 11,4 γραμμάρια ηρωίνη και 5 ναρκωτικά χάπια.

Ενημερώθηκαν άμεσα ο αρμόδιος Εισαγγελέας και η τοπική αστυνομική Αρχή, που διενεργεί σχετική προανάκριση, ενώ το περιστατικό διερευνάται και από πειθαρχικής πλευράς.

Υπενθυμίζεται πως ανάλογη απόπειρα είχε γίνει το μεσημέρι της Μεγάλης Τετάρτης. Στη συσκευασία που είχε εντοπιστεί τότε, είχαν βρεθεί 350 γραμμάρια ναρκωτικών ουσιών (ηρωίνη, κοκαΐνη και κάνναβη), δύο ζυγαριές ακριβείας, τρία κινητά τηλέφωνα και πέντε κάρτες sim.

