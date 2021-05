Κόσμος

Μεξικό: Κατάρρευση γέφυρας του μετρό - Δεκάδες νεκροί και τραυματίες (βίντεο)

Συγκλονίζει τη χώρα η πολύνεκρη τραγωδία. Καταπλακώθηκαν διερχόμενα αυτοκίνητα. Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες.

Μία υπέργεια γραμμή του μετρό κατέρρευσε την ώρα που διερχόταν συρμός, με αποτέλεσμα 23 άνθρωποι να βρουν τον θάνατο και άλλοι 79 να τραυματιστούν, στην πρωτεύουσα του Μεξικού.

Αυτοκίνητα που έτυχε να περνούν κάτω από τη γέφυρα, καταπλακώθηκαν από τα ερείπια.

Άμεσα στήθηκε μία γιγαντιαία επιχείρηση για να στηριχθούν τα βαγόνια που “κρέμονταν” στο κενό, προκειμένου τα σωστικά συνεργεία να επιδοθούν σε “αγώνα δρόμου” για τον απεγκλωβισμό των τραυματιών.

Το πολύνεκρο δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 22:00 (τοπική ώρα) της Δευτέρας, κοντά στον σταθμό Olivos της γραμμής 12 του μετρό, στα νοτιοανατολικά προάστια της πόλης.

Μία 26χρονη που επέβαινε στον συρμό του μετρό, περιέγραψε τη στιγμή της κατάρρευσης. «Ακούσαμε ένα φοβερό κρότο και όλα άρχισαν να γκρεμίζονται […] Όταν έπεσε το βαγόνι, οι επιβάτες εκσφενδονίστηκαν στην οροφή».

Η δήμαρχος Κλόντια Σαϊνμπάουμ δήλωσε πως τη διερεύνηση του δυστυχήματος θα αναλάβει ανεξάρτητη Αρχή, ενώ ο Πρόεδρος του Μεξικού, Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ, δεσμεύτηκε πως «δεν θα μείνει τίποτα κρυφό από τον λαό».

Κάτοικοι της περιοχής όπου σημειώθηκε το πολύνεκρο δυστύχημα ανέφεραν πως είχαν δει ρωγμές στα θεμέλια, μετά από τον σεισμό των 7,1 Ρίχτερ του 2017, σύμφωνα με την εφημερίδα “El Universal”.

Το μετρό στην Πόλη του Μεξικού είναι ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο. Στη βόρεια Αμερική μόνο εκείνο της Νέας Υόρκης εξυπηρετεί περισσότερους επιβάτες από αυτό της μεξικανικής πρωτεύουσας.

