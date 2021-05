Αθλητικά

Μάντσεστερ Σίτι - Παρί Σεν Ζερμέν: Στον τελικό του Champions League οι Άγγλοι

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα “ζευγάρωσε” τις νίκες της απέναντι στους Παριζιάνους, “σφραγίζοντας” με τον καλύτερο τρόπο το “εισιτήριο” για τον τελικό.

Με δύο γκολ του Μαχρέζ (11΄ και 63΄), η Μάντσεστερ Σίτι επιβλήθηκε με 2-0 της Παρί Σεν Ζερμέν, στον επαναληπτικό ημιτελικό του Champions League στο “Έτιχαντ” και σε συνδυασμό με τη νίκη (2-1) στο Παρίσι, πήρε το εισιτήριο για τον τελικό της 29ης Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη.

Οι περυσινοί φιναλίστ της διοργάνωσης δεν κατάφεραν να αγγίξουν το “θαύμα” της μεγάλης ανατροπής, αφού το γρήγορο γκολ που δέχθηκαν “ψαλίδισε” τις ελπίδες τους.

Η Μάντσεστερ Σίτι περιμένει τώρα να μάθει τον αντίπαλό της, που θα προκύψει από το ζευγάρι Τσέλσι-Ρεάλ Μαδρίτης. Στον πρώτο ημιτελικό, οι δύο ομάδες είχαν αναδειχθεί ισόπαλες 1-1 και όλα θα κριθούν απόψε στο Λονδίνο (22:00).

