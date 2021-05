Κόσμος

Ισραήλ: Δεν σχημάτισε κυβέρνηση ο Νετανιάχου

Το δρόμο στους πολιτικούς του αντιπάλους ανοίγει ο κατηγορούμενος για διαφθορά πρωθυπουργός του Ισραήλ.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος βρισκεται στο εδώλιο του κατηγορουμένου για μια σειρά υποθέσεων «διαφθοράς», απέτυχε να σχηματίσει κυβέρνηση εντός προθεσμίας, ανοίγοντας το δρόμο στους αντιπάλους του που επιδιώκουν να τον εκδιώξουν από την εξουσία.

Τη Δευτέρα, ισραηλινά τηλεοπτικά δίκτυα ανταγωνίζονταν σε σενάρια, με ορισμένα να εμφανίζουν τον Νετανιάχου και το δεξιό κόμμα του, Likud να παραμένει στην εξουσία ενώνοντας όλες τις δεξιές και ακροδεξιές δυνάμεις, ακόμη και τους ισλαμιστές, επιτυγχάνοντας κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Έχοντας κερδίσει τις περισσότερες έδρες (30) από τις 120 στην Κνεσέτ (ισραηλινό κοινοβούλιο), στις βουλευτικές εκλογές της 23ης Μαρτίου – τις τέταρτες που διεξήχθησαν μέσα σε σχεδόν δύο χρόνια στο Ισραήλ - ο Νετανιάχου έλαβε εντολή από τον πρόεδρο Ρεουβέν Ρίβλιν τον περασμένο μήνα για να σχηματίσει κυβέρνηση.

Αλλά μετά από εβδομάδες ίντριγκας, παρασκηνιακές συνομιλίες και ορισμένες φορές αντιφατικές φήμες, ο μακροβιότερος πρωθυπουργός στην ιστορία της χώρας απέτυχε να συγκεντρώσει την πλειοψηφία των 61 βουλευτών για να σχηματίσει κυβέρνηση.

«Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, ο Νετανιάχου πληροφόρησε την Προεδρία ότι δεν μπόρεσε να σχηματίσει κυβέρνηση και ως εκ τούτου επέστρεψε την εντολή στον πρόεδρο», ανέφερε χθες βράδυ το γραφείο του προέδρου Ρίβλιν σε μια σύντομη ανακοίνωση.

«Ιστορική ευκαιρία»

Οπότε, τι συμβαίνει τώρα; Σύμφωνα με το γραφείο του, ο Ισραηλινός πρόεδρος θα πρέπει να έρθει σήμερα το πρωί σε επικοινωνία με εκλεγμένους αξιωματούχους της Κνεσέτ για να συζητήσει τα επόμενα βήματα και, συνεπώς, να προσπαθήσει να τερματίσει αυτό σίριαλ που μοιάζει με μια «ιστορία χωρίς τέλος».

Ο κεντρώος Γιαΐρ Λάπιντ, πρώην δημοσιογράφος και οικοδεσπότης τηλεοπτικών εκπομπών, επικεφαλής για σχεδόν δέκα χρόνια του σχηματισμού Yesh Atid («Υπάρχει ένα μέλλον»), δήλωσε τη Δευτέρα ότι είναι έτοιμος να λάβει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης.

«Έχει φτάσει η ώρα για μια νέα κυβέρνηση αυτή είναι μια ιστορική ευκαιρία να υπερπηδήσουμε τα εμπόδια που χωρίζουν την ισραηλινή κοινωνία, για την ένωση θρησκευτικών και κοσμικών, αριστερών, δεξιών και κεντρώων», είπε ο Λάπιντ.

Και με την ίδια ανάσα κατηγόρησε τον πρωθυπουργό Νετανιάχου και την ομάδα του ότι δεν εμπόδισε την τραγωδία «που θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί», στο Όρος Μερόν, όπου 45 Εβραίοι πέθαναν την Παρασκευή σε ένα προσκύνημα που συγκέντρωσε δεκάδες χιλιάδες υπερ-ορθόδοξους Εβραίους.

Το «μπλοκ της αλλαγής»

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Νετανιάχου επιχείρησε να σχηματίσει μια «δεξιά κυβέρνηση» με τους συμμάχους του από τα υπερ-ορθόδοξα κόμματα και τους σχηματισμούς του ριζοσπαστικού δεξιού Yamina και του ακροδεξιού «Θρησκευτικός Σιωνισμός».

Αλλά ακόμη και με την υποστήριξη αυτών των σχηματισμών, το πολιτικό άθροισμα σταμάτησε στους 59 βουλευτές, δύο λιγότερους από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Σε μια προσπάθεια να ξεπεράσει αυτό το κατώφλι, ο πρωθυπουργός προσπάθησε ανεπιτυχώς να επαναπατρίσει δεξιούς αντάρτες που έφυγαν από το Likud για να σχηματίσουν το συντηρητικό κόμμα «Νέα Ελπίδα» και πλεύρισε το ισλαμικό κόμμα Ραμ του Μανσούρ Αμπάς, που εξαγριώνει την ακροδεξιά.

Αλλά θα πετύχει τώρα η αντιπολίτευση εκεί ο Μπενιαμίν Νετανιάχου απέτυχε χθες; Αρχικά, ο αρχηγός της αντιπολίτευσης πρέπει να διασφαλίσει ότι θα λάβει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης.

Ο απόστρατος στρατηγός Μπένι Γκαντς τόνισε χθες το βράδυ ότι «συνομίλησε με όλους τους ηγέτες των κομμάτων που τάσσονται υπέρ της αλλαγής για να τους ζητήσει να συστήσουν ο Λάπιντ να λάβει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης», και στη συνέχεια να σχηματίσουν μια κυβέρνηση μαζί «μέσα σε λίγες ώρες».

Αλλά και να συνενωθούν αυτές οι ανοιχτές φωνές κατά του Νετανιάχου, από την αριστερή, την κεντρώα και τη δεξιά πλευρά, το άθροισμα για αυτό το «μπλοκ αλλαγής» σταματά σε 51 βουλευτές.

Και επομένως θα πρέπει να συγκεντρωθούν δέκα ακόμη βουλευτές μεταξύ των αραβικών κομμάτων (10 έδρες) ή του ριζοσπαστικού δεξιού σχηματισμού Yamina με επικεφαλής τον Ναφτάλι Μπένετ, στον οποίο Νετανιάχου έφτασε τη Δευτέρα να του προσφέρει, αλλά χωρίς επιτυχία, την θέση του πρωθυπουργού σε μια εναλλαγή εξουσίας.

Αν η αντιπολίτευση καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση, μια σελίδα στην ιστορία του Ισραήλ θα γυρίσει με την αποχώρηση του Νετανιάχου, ο οποίος βρίσκεται στην πρωθυπουργία τα τελευταία 12 χρόνια.

Διαφορετικά, οι Ισραηλινοί κινδυνεύουν να επιστρέψουν στις κάλπες... για πέμπτη φορά μέσα σε μόλις πάνω από δύο χρόνια.

