Βραζιλία: φονική επίθεση σε βρεφονηπιακό σταθμό (εικόνες)

Παιδιά μεταξύ των θυμάτων του νεαρού που εισέβαλλε στο βρεφονηπιακό σταθμό της Βραζιλίας.

Τρία μικρά παιδιά και δύο εργαζόμενοι σε ένα βρεφονηπιακό σταθμό σκοτώθηκαν χθες Τρίτη από μια επίθεση με μαχαίρι ενός 18χρονου, στη βραζιλιάνικη νότια Πολιτεία Σάντα Καταρίνα, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

«Ένας άνδρας 18 ετών εισέβαλε σε έναν βρεφονηπιακό σταθμό οπλισμένος με ένα αιχμηρό όπλο και επιτέθηκε σε παιδιά και εργαζόμενους. Δύο ενήλικες και τρία παιδιά πέθαναν», ανέφερε η στρατιωτική αστυνομία.

«Ο δράστης έστρεψε μετά το μαχαίρι στον εαυτό του, τραυματίζοντας το λαιμό, την κοιλιά και το στήθος του. Μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο», συμπλήρωσαν οι αρχές.

Ένα τέταρτο παιδί τραυματίστηκε ελαφρώς, δήλωσε ο επίτροπος Ζερόνιμο Μαρσάλ Φερέιρα κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων μπροστά από τον βρεφονηπιακό σταθμό.

Οι αρχές δεν διευκρίνισαν την ηλικία των θυμάτων, αλλά τοπικά μέσα ενημέρωσης τόνισαν ότι η εγκατάσταση φιλοξενούσε παιδιά από έξι μηνών έως δύο ετών.

Η επίθεση συνέβη στη Σαουδάδες, μια μικρή πόλη περίπου 10.000 κατοίκων, σε απόσταση 600 χλμ από τη Φλοριανόπολις, την πρωτεύουσα της Πολιτείας Σάντα Καταρίνα.

Σύμφωνα με τον επίτροπο, ο δράστης είχε λευκό ποινικό μητρώο.

Η κυβερνήτης της Πολιτείας, Ντανιέλα Ρεϊνέρ, κήρυξε τριήμερο πένθος.

Η τελευταία αιματηρή επίθεση σε σχολείο στη Βραζιλία χρονολογείται τον Μάρτιο του 2019, όταν δύο πρώην μαθητές πυροβόλησαν και σκότωσαν οκτώ άτομα πριν αυτοκτονήσουν σε ένα κολέγιο στο Σουζάνο, στην περιοχή του Σάο Πάολο.

Ο ποδοσφαιρικός σύλλογος Τσαπεκοένσε, που βρίσκεται στο Τσαπέκο, 60 χλμ από τη Σαουδάδες, τόνισε στο Twitter: «Είμαστε συγκλονισμένοι από αυτήν την τραγωδία, δεν έχουμε λόγια για να εκφράσουμε το μέγεθος του πόνου μας απέναντι σε μια τέτοια αγριότητα».

Το 2016, αυτός ο ποδοσφαιρικός σύλλογος βυθίστηκε στο πένθος μετά από ένα αεροπορικό δυστύχημα που άφησε 71 νεκρούς, συμπεριλαμβανομένων 19 παικτών, 14 μελών του προσωπικού και περίπου 20 δημοσιογράφων.

