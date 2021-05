Υγεία - Περιβάλλον

Εμβολιασμοί - επιχείρηση “Ελευθερία”: Ξεκινά η τρίτη φάση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αυξάνεται η δυναμικότητα του συστήματος εμβολιασμών στην χώρα. Στην "μάχη" κατά της covid-19 μπαίνει και το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson.

Στην μάχη των εμβολιασμών κατά της covid-19 μπαίνει και το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson. Όπως είχε αναφέρει η ομότιμη καθηγήτρια Παιδιατρικής και πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου, εκτός από το ότι είναι ένα πρακτικό εμβόλιο (διατηρείται σε συνήθεις θερμοκρασίες ψύξης), είναι αποτελεσματικό σε υψηλό ποσοστό, άνω του 80% για την πρόληψη της σοβαρής νόσου, άνω του 90% για την πρόληψη της νοσηλείας σε νοσοκομείο και φτάνει το 100% για την πρόληψη των θανάτων.

Η προστασία του εμβολίου με τη μία δόση, αρχίζει ύστερα από 14 ημέρες, ενώ η αποτελεσματικότητά του, όπως έχει φανεί, έναντι των σοβαρών επιπτώσεων της νόσου Covid, εκδηλώνεται μετά τις 28 ημέρες, ενώ μετά τις 49 ημέρες προστατεύει σχεδόν πλήρως και από τις εισαγωγές στο νοσοκομείο και από το θάνατο.

Το εμβόλιο της Johnson & Johnson έχει παρασκευαστεί με τη μέθοδο του ιικού φορέα, χρησιμοποιώντας τον ανθρώπινο αδενοϊό τύπου 26.

Η τρίτη φάση της επιχείρησης «Ελευθερία»

Η τρίτη φάση της επιχείρησης «Ελευθερία», περιλαμβάνει αύξηση της δυναμικότητας του συστήματος εμβολιασμών κατά της covid-19, με στόχο να γίνουν μέχρι και 2,5 εκατομμύρια εμβολιασμοί τον μήνα αυτό, και τον Ιούνιο μέχρι τα 4 εκατομμύρια.

Ειδικότερα, θα αναπτυχθούν στο σύνολο 1.500 εμβολιαστικά κέντρα με επταήμερη λειτουργία και παράταση του ωραρίου λειτουργίας τους έως τις 24:00. Επίσης, στη διαδικασία εμβολιασμού εντάσσονται ιδιωτικά πολυιατρεία, ιδιωτικά διαγωνιστικά εργαστήρια, κλινικές και ιδιωτικά θεραπευτήρια μέσω του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού τους.

Οι εμβολιασμοί προχωρούν με γρήγορο ρυθμό. Τώρα εμβολιάζονται πολίτες άνω των 30 ετών (30-44 με το εμβόλιο της AstraZeneca, άνω των 45 ετών και με τα τέσσερα διαθέσιμα εμβόλια, Pfizer, Moderna, AstraZeneca και Johnson & Johnson), πολίτες με υποκείμενα νοσήματα υψηλού και αυξημένου κινδύνου, εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας και εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης.

Σε σχέση με τις παραδόσεις για τους επόμενους δύο μήνες, από την εταιρεία Pfizer αναμένονται 2.150.000 δόσεις το Μάιο και 2.425.000 τον Ιούνιο.

Από την εταιρεία Moderna, η χώρα μας θα παραλάβει 354.000 το Μάιο και 308.000 τον Ιούνιο.

Από την εταιρεία Johnson & Johnson, η χώρα μας έχει παραλάβει 33.600 δόσεις και αναμένεται να παραλάβει 300.000 δόσεις το Μάιο και 960.000 τον Ιούνιο.

Από την εταιρεία AstraZeneca αναμένεται αριθμός δόσεων 450.000-500.000 για κάθε μήνα.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός – Κάλυμνος: Σε καθολικό lockdown από σήμερα

Μεξικό: Κατάρρευση γέφυρας του μετρό - Δεκάδες νεκροί και τραυματίες (βίντεο)

Μπιλ Γκέιτς: Διαζύγιο μετά από 27 χρόνια γάμου