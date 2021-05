Πολιτική

Αναστασιάδης για Κυπριακό: Η υπομονή έχει τα όριά της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την αποστροφή του Ερσίν Τατάρ περί συνίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας, σχολίασε ο Πρόεδρος της Κύπρου.

Η προσπάθεια μας είναι μέσα από μια διεθνή εκστρατεία διαφώτισης, να υπάρξουν οι ανάλογες αντιδράσεις από τα Ηνωμένα Έθνη, την ΕΕ και από χώρες που μπορούν να ασκήσουν επιρροή στην Τουρκία, σε σχέση με τις θέσεις της στο Κυπριακό οι οποίες είναι εκτός των παραμέτρων και ψηφισμάτων των ΗΕ, δήλωσε χθες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στο ίδρυμα «Βάσος Λυσσαρίδης», όπου μετέβη για να υπογράψει το βιβλίο συλλυπητηρίων που ανοίχθηκε για τον Βάσο Λυσσαρίδη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ερωτηθείς ποια θα είναι τα επόμενα βήματα της κυβέρνησης υπό το φως των τουρκικών θέσεων στο Κυπριακό, είπε ότι «ξεκινούμε μια εκστρατεία διαφώτισης για τις θέσεις που έχουν κατατεθεί στη Γενεύη. Θέσεις από πλευράς Τουρκίας και Τουρκοκυπρίων που είναι εκτός των παραμέτρων που καθορίζουν τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και οι αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, αλλά και οι όροι εντολής που έχουν δεχθεί και οι καλές υπηρεσίες που πρέπει να προσφέρει προς αυτή την κατεύθυνση ο ΓΓ των ΗΕ. Συνεπώς, η προσπάθεια είναι να υπάρξουν οι ανάλογες αντιδράσεις τόσο από τα ΗΕ όσο και την ΕΕ, αλλά και όχι μόνο, από χώρες, οι οποίες μπορούν και έχουν τη δυνατότητα άσκησης επιρροής πάνω στην Τουρκία».

Ερωτηθείς αν μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα δεδομένης της έντασης με την οποία εκφράζει τις θέσεις αυτές η τουρκική πλευρά, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «το θέμα είναι αν υπολόγισαν το κόστος που θα προκαλέσουν στους συμπατριώτες μας Τουρκοκύπριους με την απομόνωση στην οποία τους οδηγούν. Είναι κάτι που δεν είναι εφικτό, είναι κάτι που δεν είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτό από τη διεθνή κοινότητα, ούτε από την ΕΕ» και προσέθεσε:

«Με την ευκαιρία θα ήθελα να πω και κάτι, διότι ακούγοντας τον κ. Τατάρ χθες με εξέπληξε. Ένα από τα επιχειρήματα που ανέπτυσσαν κατά τη διάρκεια της συνόδου στη Γενεύη ήταν ότι είναι συνιδρυτές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Από την άλλη, θεώρησε ότι πρόσβαλα τους Τουρκοκύπριους διότι τους αποκάλεσα συμπολίτες μου. Ένα θα ήθελα να τον ρωτήσω: 97 χιλιάδες Τουρκοκύπριοι που έχουν την κυπριακή ταυτότητα, το κυπριακό διαβατήριο και απολαμβάνουν όσα και οι Κύπριοι Ευρωπαίοι πολίτες, πρέπει να ντρέπονται; Πόσο περισσότερο πρέπει να ντρέπονται μέλη των συνεργατών του που έχουν την κυπριακή ταυτότητα ή το κυπριακό διαβατήριο; Δεν θέλω να εμπλακώ σε αντιπαραθέσεις, αλλά η υπομονή έχει τα όρια της».

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός – Κάλυμνος: Σε καθολικό lockdown από σήμερα

Μεξικό: Κατάρρευση γέφυρας του μετρό - Δεκάδες νεκροί και τραυματίες (βίντεο)

Κορονοϊός: Πού κάνει δωρεάν rapid test ο ΕΟΔΥ σήμερα