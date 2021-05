Κόσμος

Podemos: Ο Πάμπλο Ιγκλέσιας εγκαταλείπει την πολιτική

«Αποτύχαμε», δήλωσε ο ηγέτης των Podemos, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την εκλογική ήττα του κόμματος.

Ο Πάμπλο Ιγκλέσιας, ο ηγέτης του ριζοσπαστικού αριστερού κόμματος Podemos, εταίρος του Σοσιαλιστικού Κόμματος στον κυβερνώντα συνασπισμό στην Ισπανία, ανακοίνωσε αργά χθες βράδυ την αποχώρησή του από την πολιτική μετά την ήττα της αριστεράς στις χθεσινές περιφερειακές εκλογές της Μαδρίτης.

«Αποτύχαμε», είπε σε μια ομάδα υποστηρικτών του κόμματός του, λέγοντας ότι αισθάνεται σαν «αποδιοπομπαίος τράγος που κινητοποιεί τα πιο σκοτεινά, τα πιο αντιδημοκρατικά συναισθήματα».

«Νομίζω ότι είναι προφανές ότι σήμερα δεν βοηθάω να ενώσω τους ανθρώπους», συνέχισε ο 42χρονος Ιγκλέσιας, ιδρυτής και ως σήμερα ηγέτης των Podemos.

Για το λόγο αυτό, πρόσθεσε, «παραιτούμαι από όλα τα καθήκοντά μου, εγκαταλείπω την πολιτική με την έννοια της κομματικής πολιτικής, της θεσμικής πολιτικής», ώστε να μην σταθώ «εμπόδιο στην ανανέωση της ηγεσίας που χρειάζεται η πολιτική μας δύναμη».

Ο Ιγκλέσιας χαρακτήρισε επίσης «τραγωδία» τον θρίαμβο του Λαϊκού Κόμματος (PP, συντηρητική δεξιά), που οποίο περιέγραψε ως «την Τραμπική δεξιά», από το όνομα του τέως προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και τα καλά ποσοστά που κέρδισε το ακροδεξιό κόμμα Vox.

