Κοινωνία

Καιρός: Η πρόγνωση για σήμερα από τον Τάσο Αρνιακό (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα ρεκόρ που έσπασε η θερμοκρασία και η πρόβλεψη για σήμερα και τις επόμενες μέρες.

Θερμοκρασίες ρεκόρ σημειώθηκαν τις μέρες του Πάσχα, οπότε και η θερμοκρασία έφτασε στην Κρήτη έως και τους 39 βαθμούς. Σύμφωνα με τον Τάσο Αρνιακό, πρόκειται για ρεκόρ 30 χρόνων.

Σύμφωνα με την πρόβλεψη που έκανε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», τις επόμενες μέρες αναμένεται υποχώρηση του υδραργύρου και βορειάδες. Από την Παρασκευή, όμως, θα επανέλθει η σκόνη και οι νοτιάδες, αρχικά στα νότια και έπειτα στα κεντρικά.

Για σήμερα ενδέχεται να σημειωθούν βροχές στα κεντρικά και τα βόρεια από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στα βόρεια θα φτάσει τους 25 βαθμούς και στα κεντρικά τους 29.

Στην Αττική οι νεφώσεις αναμένεται να πυκνώσουν και ίσως σημειωθούν κάποιες βροχές το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς νοτιάδες έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 28 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται ανοιξιάτικες μπόρες και νοτιάδες, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς.

Τέλος, σύμφωνα με την πρόβλεψη, όλη την εβδομάδα οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Ειδήσεις σήμερα:

Ισραήλ: Δεν σχημάτισε κυβέρνηση ο Νετανιάχου

Κορονοϊός - Λινού στον ΑΝΤ1: Εμβόλια mRNA να επιλέξουν οι γυναίκες κάτω των 50 ετών

Κορονοϊός: Πού κάνει δωρεάν rapid test ο ΕΟΔΥ σήμερα