Αναστάσιος Τσάκος: Θρήνος και συγκίνηση στην κηδεία του Έλληνα αστυνομικού

Η ομογένεια της Νέας Υόρκης μαζί με την Αστυνομία της αποχαιρέτισε τον ελληνικής καταγωγής αστυνομικών, που έπεσε εν ώρα καθήκοντος.

Σε κλίμα συγκίνησης η ομογένεια της Αμερικής αποχαιρέτησε από κοινού με την αστυνομία της Νέας Υόρκης τον Αναστάσιο Τσάκο. Ο ομογενής αστυνομικός έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος, όταν 32χρονη γυναίκα που βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης τον παρέσυρε με το αυτοκίνητο της τα ξημερώματα της Μεγάλης Τρίτης. Η κηδεία πραγματοποιήθηκε στον ιερό ναό της Αγίας Παρασκευής στην περιοχή Γκρινλόουν της Νέας Υόρκης.

Στη νεκρώσιμη ακολουθία, όπου χοροστάτησε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, παραβρέθηκε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Μπιλ Ντε Μπλάζιο, καθώς και πλήθος αστυνομικών, οι οποίοι αποχαιρέτισαν τον Αναστάσιο Τσάκο με όλες τις προβλεπόμενες τιμές. Ο ομογενής αστυνομικός άφησε πίσω τους δύο γονείς του, Σταύρο και Άννα Τσάκου, τη σύζυγο του Ειρήνη και τα δύο ανήλικα παιδιά του, ηλικίας τριών και πέντε ετών.

Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος: Αυτό που μπορούμε να κάνουμε σε τέτοιες στιγμές είναι να αγκαλιάζουμε ο ένας τον άλλο και να δείχνουμε αγάπη

« Είναι πολύ δύσκολη η θέση οποιουδήποτε να αποχαιρετήσει έναν τέτοιο ήρωα, έναν τέτοιο σύζυγο, έναν τέτοιο πατριώτη, ένα παιδί της Ελλάδας, ο οποίος όπου και να πήγε, μόνο υπερήφανους έκανε τους δικούς του ανθρώπους, την εκκλησία του και την πατρίδα του, γιατί ήταν ένας άνθρωπος της προσφοράς και της αγάπης.

Ομολογώ ότι ως Αρχιεπίσκοπος, ως κληρικός, ως ορθόδοξος, δεν μπορώ να βρω λόγια για να παρηγορήσω την σύζυγο του, Ειρήνη, τα παιδιά, τον πατέρα και την μητέρα του. Δεν υπάρχουν λόγια. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε σε τέτοιες στιγμές είναι να αγκαλιάζουμε ο ένας τον άλλο και να δείχνουμε αγάπη. Πρέπει να αγκαλιάσουμε αυτούς που άφησε πίσω ο Τάσος και να αφήσουμε τον Θεό να μιλήσει στις καρδιές τους και να αφήσουμε τον χρόνο να κλείσει σιγά αυτή την μεγάλη πληγή.

Ειρήνη να έχεις υγεία, να τον θυμάσαι, να μεγαλώσεις τα παιδιά του και να μιλάς για τον πατέρα τους, και να είναι υπερήφανη και η Τζένι και ο μικρός. Και εσείς, πατέρα και μητέρα, αποχαιρετάτε έναν ήρωα της πατρίδας, ένα γενναίο παιδί, ένα πρότυπο Χριστιανό, ένα καλό παιδί. Δεν έχω λόγια να σας πω. Μπορώ μόνο να σας πω ότι θα είμαι εγώ, η εκκλησία, όλη η ομογένεια, όλη η αστυνομία της Νέας Υόρκης, οι πάντες θα είμαστε κοντά σας. Αιωνία του η μνήμη».

Μπιλ ντε Μπλάζιο: Θρηνούμε την απώλεια ενός καλού ανθρώπου

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης χαρακτήρισε τον Αναστάσιο Τσάκο έναν αληθινό ήρωα, προτρέποντας τα παιδιά του να είναι υπερήφανα για τον πατέρα τους. «Θρηνούμε όλοι για έναν καλό άνθρωπο από όλες τις απόψεις που έφυγε από την ζωή. Η οικογένεια του θρηνεί, η αστυνομία της Νέας Υόρκης, η πόλη θρηνεί. Κάποιοι άνθρωποι είναι αληθινοί ήρωες και είναι εκεί για τους άλλους. Ένας τέτοιος άνθρωπος ήταν ο Αναστάσιος Τσάκος», σημείωσε ο δήμαρχος Μπιλ ντε Μπλάζιο.

