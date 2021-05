Αθλητικά

Open Μαδρίτης: Η Σάκκαρη αποκλείστηκε

Η Μαρία Σάκκαρη ηττήθηκε από την Καρολίνα Μούχοβα και αποκλείστηκε από την συνέχεια της διοργάνωσης.

Η Μαρία Σάκκαρη αποκλείσθηκε από την προημιτελική φάση του Οπεν της Μαδρίτης, καθώς σε αγώνα για την φάση των «16», ηττήθηκε από την Τσέχα, Καρολίνα Μούχοβα με 6-0, 6-7(9), 7-5.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, η οποία βρίσκεται στην 19η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, μπήκε νωθρά στον αγωνιστικό χώρο και αιφνιδιάσθηκε από την Μούχοβα, με αποτέλεσμα να χάσει το πρώτο σετ χωρίς να πάρει γκέϊμ!

Στην συνέχεια, η Μαρία Σάκκαρη αντέδρασε και πήρε το δεύτερο σετ στο τάιμ μπρέϊκ, αλλά στο τρίτο και καθοριστικό σετ, η Μούχοβα (Νο 20 στην παγκόσμια κατάταξη) αποδείχθηκε πιό ψύχραιμη κι έφθασε στην νίκη.

