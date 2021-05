Life

Παπακώστας στο “Πρωινό”: η φωτιά πήρε διαστάσεις λόγω ενός μάγειρα (βίντεο)

Τι είπε ο σεφ για την φωτιά που ξέσπασε στο εστιατόριο του. Δείτε εικόνες που κατέγραψε ο Γιώργος Λιάγκας.

Για το ατύχημα που έγινε στο εστιατόριο του στην Γλυφάδα, την δεύτερη ημέρα λειτουργίας της εστίασης, μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό», ο σεφ Γιώργος Παπακώστας.

Όπως είπε, «στις κουζίνες συμβαίνουν συχνά ατυχήματα που έχουν να κάνουν με φωτιές και όσοι βρίσκονται στις κουζίνες ξέρουν και πώς να τις αντιμετωπίσουν. Το βράδυ της Τρίτης του Πάσχα, ενώ η φούσκα πάνω από τις ψησταριές ήταν καθαρισμένη από λίπη, προκλήθηκε φωτιά η οποία όμως από λανθασμένο χειρισμό ενός μάγειρα άρχισε να λαμβάνει διαστάσεις, ενώ καπνοί τύλιξαν το μαγαζί».

Μιλώντας στην εκπομπή, συμπλήρωσε ότι εκείνος, ο αδελφός του και ένας στενός του συνεργάτης έσπευσαν στην κουζίνα, στην οποία υπήρχαν τα πυροσβεστικά μέσα με τα οποία σβήστηκε η φωτιά, εξηγώντας ότι «οι περισσότεροι καπνοί προέρχονται όχι τόσο από την φωτιά, όσο από τα πυροσβεστικά μέσα που χρησιμοποιήθηκαν».

Ο Γιώργος Παπακώστας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους, χωρίς ευτυχώς να παρουσιάσει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα υγείας. Όπως εξήγησε, δεν έχει εκτιμήσει ακόμη το ύψος των ζημιών, εκτιμά ωστόσο ότι σε περίπου τρεις ημέρες το εστιατόριο θα μπορέσει να λειτουργήσει ξανά.

