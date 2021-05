Τεχνολογία - Επιστήμη

Εμβόλιο Sinovac: Ο ΕΜΑ ξεκίνησε την αξιολόγησή του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει σε ανακοίνωση του ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων για το κινέζικο σκεύασμα προστασίας από τον κορονοϊό.

Της Μαρίας Αρώνη, ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε κυλιόμενη αξιολόγηση για το κινέζικο εμβόλιο κατά του COVID-19, που αναπτύχθηκε από την Sinovac Life Sciences Co., Ltd.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του ΕΜΑ, «η απόφαση της επιτροπής για τα ανθρώπινα φάρμακα (CHMP) να ξεκινήσει την κυλιόμενη ανασκόπηση βασίζεται σε προκαταρκτικά αποτελέσματα από εργαστηριακές μελέτες (μη κλινικά δεδομένα) και κλινικές μελέτες. Αυτές οι μελέτες υποδηλώνουν ότι το εμβόλιο ενεργοποιεί την παραγωγή αντισωμάτων που στοχεύουν το SARS-CoV-2, τον ιό που προκαλεί το COVID-19 και μπορεί να βοηθήσει στην προστασία από την ασθένεια.»

Ο EMA θα αξιολογήσει τα δεδομένα για να αποφασίσει εάν τα οφέλη υπερτερούν των κινδύνων. Η κυλιόμενη αναθεώρηση θα συνεχιστεί έως ότου υπάρχουν αρκετά αποδεικτικά στοιχεία για μια επίσημη αίτηση άδειας κυκλοφορίας.

Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα της αξιολόγησης, ο ΕΜΑ επισημαίνει ότι δεν μπορεί να το προβλέψει, σημειώνοντας ωστόσο ότι «θα χρειαστεί λιγότερος χρόνος από το κανονικό για την αξιολόγηση μιας ενδεχόμενης εφαρμογής, λόγω της εργασίας που έγινε κατά την κυλιόμενη αξιολόγηση».

«Ο EMA θα επικοινωνήσει περαιτέρω όταν υποβληθεί η αίτηση άδειας κυκλοφορίας για το εμβόλιο».

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Πού κάνει δωρεάν rapid test ο ΕΟΔΥ σήμερα

Μπιλ Γκέιτς: Διαζύγιο μετά από 27 χρόνια γάμου

Καιρός: Η πρόγνωση για σήμερα από τον Τάσο Αρνιακό (βίντεο)