Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε πατριό για βιασμό της κόρης του

Η καταγγελία της κοπέλας που οδήγησε στη σύλληψη του πατριού της.

Σε ανακρίτρια παραπέμφθηκε για να απολογηθεί 47χρονος που συνελήφθη τα προηγούμενα 24ωρα στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενος ότι βίαζε επί δύο χρόνια την ανήλικη θετή του κόρη. Προηγήθηκε καταγγελία της κοπέλας, 18 ετών σήμερα, στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης και ακολούθησε η σύλληψή του.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο 47χρονος πατριός, τουλάχιστον από το 2019, ενήργησε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της, χωρίς τη συναίνεσή της, κάτι που αποπειράθηκε να πράξει εκ νέου ανήμερα του Πάσχα. Κατά την ίδια καταγγελία, η μητέρα δεν γνώριζε το παραμικρό για τον εφιάλτη που περνούσε η νεαρή κοπέλα.

Σε βάρος του 47χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία για βιασμό και κατάχρηση ανηλίκων κατ' εξακολούθηση, όπως επίσης για απόπειρα στις ίδιες πράξεις. Χθες οδηγήθηκε στην εισαγγελέα ποινικής δίωξης, που τον παρέπεμψε να απολογηθεί σήμερα στην ανακρίτρια, ενώ παραμένει υπό κράτηση.

