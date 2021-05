Αθλητικά

Euroleague - Final Four: Συμπληρώθηκε η 4αδα

Το πλεονέκτημα της έδρας έκανε και εφέτος τη διαφορά στους πέμπτους αγώνες των πλέι οφ της EuroLeague. Ποιες ομάδε πήραν το εισιτήριο.

Το πλεονέκτημα της έδρας έκανε και εφέτος τη διαφορά στους πέμπτους αγώνες των πλέι οφ της EuroLeague (στο 13-0 οι προκρίσεις των γηπεδούχων σε Game 5 από το 2009, όταν και εισήχθη το συγκεκριμένο format), με τις Αναντολού Εφές, Αρμάνι Μιλάνο και Μπαρτσελόνα να τυπώνουν «εισιτήρια» για το Final Four της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, που θα φιλοξενηθεί στην Κολωνία (28-30/5).

Στην Πόλη, η Αναντολού Εφές «κλείδωσε» το 3-2 στη σειρά με τη Ρεάλ Μαδρίτης στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα. Με το σκορ ισόπαλο (80-80) στα 38΄΄ για τη λήξη, ο Κρούνοσλαβ Σίμον έδωσε το έναυσμα από τα 6.75, για να ολοκληρώσουν οι Σίνγκλετον και Ντάντσον από τη γραμμή των ελευθέρων βολών ένα σερί 6-0 (86-80 στα 6΄΄), σφραγίζοντας τη νίκη, η οποία ήρθε με το τελικό 88-83. Στα ημιτελικά και στην τέταρτη παρουσία της σε Final Four (2000, 2001-Σουπρολίγκα, 2019, 2021) η ομάδα του Εργκίν Αταμάν θα αντιμετωπίσει την ΤΣΣΚΑ Μόσχας του Δημήτρη Ιτούδη, σε ένα remake του τελικού του 2019, που είχε βρει θριαμβευτές του Ρώσους.

Κορυφαίος της Αναντολού Εφές ο Κρις Σίνγκλετον με 26 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ 18 πόντοι και 5 ασίστ ήταν ο απολογισμός του Βασίλιε Μίτσιτς. Ο Κρούνοσλαβ Σιμόν πρόσθεσε 17 πόντους και ο Σέιν Λάρκιν 10, όλους στην τέταρτη περίοδο. Από τη Ρεάλ ξεχώρισε ο Νίκολας Λαπροβίτολα με 17 πόντους.

Στη Βαρκελώνη, η Μπαρτσελόνα εξαργύρωσε την εξαιρετική άμυνά της, μετατρέποντας σε... μονόλογο το Game 5 της σειράς με τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης. Οι Καταλανοί επικράτησαν άνετα με 79-53, γράφοντας το 3-2 στη σειρά και δίνοντας τέλος στα όνειρα υπέρβασης της ομάδας του Τσάβι Πασκουάλ. Με την εφετινή πρόκρισή της στην καταληκτική φάση της διοργάνωσης, η Μπαρτσελόνα έφτασε τις 15 συμμετοχές (1989, 1990, 1991, 1994, 1996, 1997, 2000, 2003, 2006, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2021). Ο Κόρι Χίγκινς οδήγησε την επίθεση των νικητών με 15 πόντους, ενώ 12 πρόσθεσε ο Νικ Καλάθης και από 11 οι Μπράντον Ντέιβις, Κάιλ Κούριτς. Στα 4 μπλοκ (!) σταμάτησε ο Πάου Γκασόλ, μετά από μία σπουδαία εμφάνιση στην άμυνα των «μπλαουγκράνα».

Η Αρμάνι υπερασπίστηκε την έδρα της στο Game 5 της σειράς με την Μπάγερν Μονάχου, έκανε το 3-2 και πλέον ετοιμάζεται για την τρίτη συμμετοχή της σε Final Four και πρώτη μετά από 29 χρόνια (1988, 1992, 2021)! Η ομάδα του Έτορε Μεσίνα επικράτησε με 92-89 των Γερμανών, οι οποίοι δεν κατέθεσαν τα... όπλα όταν βρέθηκαν στο -12 (91-79) στο 39΄, έφτασαν σε απόσταση αναπνοής (91-89 στα 14΄΄), αλλά είδαν τον Κάιλ Χάινς να βγάζει την άμυνα του αγώνα (έκλεψε την μπάλα από τον Μπόλντγουϊν) και τον κορυφαίο της Αρμάνι, Σέιβον Σιλντς (34π. career high), να διαμορφώνει το τελικό 92-89 από τη γραμμή των ελευθέρων βολών. Στο δρόμο για την επιστροφή τους στην κορυφή της Ευρώπης μετά από 33 χρόνια (1988), οι Ιταλοί θα πρέπει πρώτα στα ημιτελικά του Final Four να περάσουν το εμπόδιο της Μπαρτσελόνα.

