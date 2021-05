Κοινωνία

Κορονοϊός: Τα μέτρα για το άνοιγμα των σχολείων

Δημοσιεύτηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση για το άνοιγμα των σχολείων την ερχόμενη Δευτέρα 10 Μαΐου.

Oι οδηγίες για τη διά ζώσης επαναλειτουργία των Νηπιαγωγείων, Δημοτικών σχολείων και Γυμνασίων όλης της χώρας από τη Δευτέρα 10 Μαΐου, ως προς την εφαρμογή του μέτρου του δωρεάν αυτοδιαγνωστικού ελέγχου για τον κορονοϊό, ανακοινώνονται σε όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας μέσω της νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης, σε συνέχεια της έκδοσης σχετικών οδηγιών για την επαναλειτουργία των Λυκείων. Σχετική αναλυτική εγκύκλιος εστάλη σήμερα, Τετάρτη 5/5/2021, σε όλα τα σχολεία της χώρας.

Έχουν ήδη σταλεί αναλυτικές οδηγίες, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, σχετικά με τα κεντρικά σημεία της ύλης μαθημάτων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα οποία είναι απαραίτητα για την ορθολογική διαχείριση της ύλης των τάξεων αυτών κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά καθώς και την επόμενη. Περαιτέρω, οι σχολικές μονάδες όλης της χώρας έχουν λάβει κατευθυντήριες γραμμές για την ψυχοκοινωνική προσαρμογή των μαθητών/μαθητριών στις παρούσες συνθήκες κατά την επιστροφή στη διά ζώσης διδασκαλία, που εκπονήθηκαν από επιστημονική ομάδα του Εργαστηρίου Σχολικής Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ, οδηγίες για τη διαπίστωση του βαθμού αφομοίωσης της ύλης από την πλευρά των μαθητών/μαθητριών, καθώς και προτάσεις και κατευθύνσεις για την εκπαιδευτική λειτουργία.

Τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, μαθητές, εκπαιδευτικοί, βοηθητικό και λοιπό προσωπικό καλούνται τη Δευτέρα 10 Μαΐου να προσέλθουν στα σχολεία έχοντας μαζί τους βεβαίωση αρνητικού τεστ (self-test, PCR ή rapid-test).

Υπενθυμίζεται ότι η χρήση του self-test δρα συμπληρωματικά στα ήδη ισχύοντα μέτρα, που περιλαμβάνουν υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, διαφορετικά διαλείμματα για ομάδες μαθητών, σταθερές ομάδες μαθητών σε αθλήματα και άλλες δραστηριότητες, χρήση αντισηπτικών, σχολαστικούς καθαρισμούς χώρων, τακτικούς αερισμούς χώρων, ειδικότερα τώρα που και ο καλός καιρός βοηθά, εξειδικευμένα μέτρα για προσαρμοσμένη λειτουργία κυλικείων, εργαστηρίων πληροφορικής, χρήσης μουσικών οργάνων κ.ά.

Το αυτοδιαγωνιστικό τεστ κορονοϊού παρέχεται δωρεάν και διενεργείται πριν την έναρξη των μαθημάτων της Δευτέρας και της Πέμπτης, από μαθητές/τριες εκπαιδευτικούς, μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), διοικητικό και λοιπό προσωπικό όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας. Ο έλεγχος διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις ώρες πριν την προσέλευση στην σχολική μονάδα.

Ως προς τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, η διενέργεια self-test είναι υποχρεωτική για τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό, ενώ υπάρχει ισχυρή σύσταση για τη διενέργεια του τεστ στους μαθητές.

Το self-testing είναι μία διαδικασία εύκολη και απλή, που χρησιμοποιείται και σε άλλες χώρες για τη λειτουργία των σχολείων και ήδη έχει βοηθήσει στον εντοπισμό σημαντικού αριθμού ασυμπτωματικών, ως επί το πλείστον, ασθενών, επομένως και στον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού στην κοινότητα.

Τα βήματα είναι τα εξής:

Γονείς, κηδεμόνες, μαθητές και προσωπικό των σχολείων παραλαμβάνουν δωρεάν το self-tes t, μαζί με ενημερωτικό υλικό από το φαρμακείο, χρησιμοποιώντας τον ΑΜΚΑ , τον προσωρινό ΑΜΚΑ (ΠΑΜΚΑ) ή τον Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ) . Το πρώτο τεστ μπορούν να το παραλάβουν όλοι από σήμερα, Τετάρτη 5 Μαΐου , σε όλη τη χώρα. Από τη Δευτέρα 10/5 θα μπορούν να παραλάβουν και το 2ο τεστ της ερχόμενης εβδομάδας.

t, μαζί με ενημερωτικό υλικό από το φαρμακείο, χρησιμοποιώντας τον , τον ή τον . Το πρώτο τεστ μπορούν να το παραλάβουν όλοι από σήμερα, , σε όλη τη χώρα. Από θα μπορούν να παραλάβουν και το της ερχόμενης εβδομάδας. Οι μαθητές/οι εκπαιδευτικοί κάνουν τα self-tests στο σπίτι τους. Οι μαθητές άνω των 13 ετών μπορούν να κάνουν το τεστ με την επίβλεψη ενηλίκου, ενώ στους κάτω των 13 ετών το τεστ θα διενεργείται από ενήλικο. Συστήνεται το τεστ να γίνεται το ίδιο πρωί ή το προηγούμενο βράδυ . Άρα το πρώτο τεστ μπορεί να γίνει την Κυριακή το βράδυ ή τη Δευτέρα το πρωί.

στο σπίτι τους. Οι μαθητές μπορούν να κάνουν το τεστ με την επίβλεψη ενηλίκου, ενώ στους κάτω των 13 ετών το τεστ θα διενεργείται από ενήλικο. Συστήνεται το τεστ να γίνεται το ίδιο . Άρα το πρώτο τεστ μπορεί να γίνει την Γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικοί και λοιπό προσωπικό δηλώνουν το αποτέλεσμα του self-test μέσω της πλατφόρμας self-testing.gov.gr, στην οποία θα εισέρχονται με τους κωδικούς taxisnet, καταχωρώντας συγκεκριμένα στοιχεία, όπως πατρώνυμο, μητρώνυμο, ΑΜΚΑ και το αποτέλεσμα του self-test.

Αν το self-test είναι αρνητικό:

Για τους μαθητές, εκδίδεται σχολική κάρτα μέσω της πλατφόρμας self-testing.gov.gr. Οι μαθητές θα φέρουν τη σχολική κάρτα μαζί τους κάθε ημέρα και θα την επιδεικνύουν στους εκπαιδευτικούς την πρώτη ώρα της Δευτέρας και της Πέμπτης ή όποτε τους ζητηθεί.

Οι μαθητές θα φέρουν τη σχολική κάρτα μαζί τους κάθε ημέρα και θα την επιδεικνύουν στους εκπαιδευτικούς την πρώτη ώρα της Δευτέρας και της Πέμπτης ή όποτε τους ζητηθεί. Για τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό, εκδίδεται η δήλωση αρνητικού αποτελέσματος μέσω της πλατφόρμας self-testing.gov.gr.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πρόσβαση σε εκτυπωτή, μπορεί να συμπληρώνεται χειρόγραφη δήλωση που θα περιέχει τα ίδια στοιχεία με τη σχολική κάρτα/τη δήλωση αρνητικού αποτελέσματος.

Αν το self-test είναι θετικό:

Εκδίδεται δήλωση θετικού αποτελέσματος μέσω της πλατφόρμας self-testing.gov.gr για τη διενέργεια δωρεάν επαναληπτικού rapid-test σε δημόσια δομή.

για τη διενέργεια δωρεάν επαναληπτικού rapid-test σε δημόσια δομή. Η λίστα με τις δημόσιες δομές περιλαμβάνεται στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr.

Αν το επαναληπτικό τεστ είναι θετικό, ακολουθείται το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ. Αν το επαναληπτικό τεστ είναι αρνητικό, οι μαθητές/εκπαιδευτικοί λαμβάνουν σχετική βεβαίωση από το σημείο εξέτασης και επιστρέφουν στο σχολείο.

