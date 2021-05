Life

Η Άριελ Κωνσταντινίδη στο “Πρωινό” για το διαζύγιο και το “επόμενο βήμα” (βίντεο)

Τι αναφέρει η ηθοποιός για τις εκκρεμότητες με τον πατέρα των παιδιών της και τις διαφορές τους.

«Με τα δίδυμα παιδιά μου έχουμε έξι γάτες και έναν σκύλο και πλέον στην «οικογένεια» είμαστε δέκα», είπε η ηθοποιός Άριελ Κωνσταντινίδη, μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό», αναφερόμενη μεταξύ άλλων και στο διαζύγιο της.

Όπως ανέφερε η Άριελ Κωνσταντινίδη, «μετά τον χωρισμό πέρασα σε ένα βαρύ στάδιο που έχεις ψυχολογικά θέματα επειδή δεν πάνε καλά οι σχέσεις», σημειώνοντας ότι «Ως μπαμπάς, ο σύζυγος μου είναι καλό μπαμπάς. Αλλά υπάρχουν εκκρεμότητες πρακτικές, διαδικαστικές και άλλες, οι οποίες αφού δεν επιλύονται αλλιώς, θα πρέπει να πάμε δικαστικά».

Απαντώντας αν εκείνη προκάλεσε το διαζύγιο, απάντησε ότι «και αυτό να έγινε σίγουρα προκλήθηκα. Μαζί φτιάξαμε και αυτό»

Όπως αποκάλυψε η ηθοποιός στο «Πρωινό», «έχω προχωρήσει την ζωή μου, δεν έχω μείνει ακίνητη, αλλά δημόσια δεν θα πω τίποτα γιατί δεν ξέρω τι θα ακουστεί και τι θα φτάσει στα αυτά των παιδιών μου. Αλλά, είμαι αυτό που βλέπεις, η καρδιά μου είναι γεμάτη και είμαι πολύ ωραία».





