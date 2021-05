Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: ο Ερμής στους Διδύμους και η όψη Αφροδίτης – Πλούτωνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”. Ποιοι και τι πρέπει να προσέξουν.

Για ημέρες που ευνοούν την επικοινωνία έκανε λόγο η Λίτσα Πατέρα, κάνοντας τις αστρολογικές προβλέψεις στο «Πρωινό» για σήμερα, μία ημέρα αφού έδωσε τις γενικές κατευθύνσεις για τον Μάιο.

Όπως είπε, ο Ερμής θα βρίσκεται για έναν μήνα στους Διδύμους, των οποίων είναι κυβερνήτης, ενώ ευνοϊκή θα είναι για πολλά ζώδια η όψη που κάνουν Αφροδίτη και Πλούτωνας.

Όπως σημείωσε η Λίτσα Πατέρα, σε πολλά πεδία και για τα πολλά ζώδια αναμένονται θετικές εξελίξεις μέσα στις επόμενες ημέρες, σε ορισμένες περιπτώσεις και μέχρι το τέλος του μηνός.

Δείτε και ακούστε τις αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την Λίτσα Πατέρα:





Ειδήσεις σήμερα:

“Άγριες Μέλισσες” - Νίκος Λεκάκης: Πώς πήρα τον ρόλο του Άγγελου Φαναριώτη (βίντεο)

Θεσσαλονίκη: Άστεγη εντοπίστηκε νεκρή στην Τσιμισκή

Εμβόλιο Sinovac: Ο ΕΜΑ ξεκίνησε την αξιολόγησή του