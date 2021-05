Συνταγές

Συνταγή για τηγανιά με κοτόπουλο, μανιτάρια και μουστάρδα

Ο Πέτρος Συρίγος μοιράστηκε με τους τηλεθεατές της εκπομπής “Το Πρωινό” τα μυστικά για την συνταγή του.

Τηγανιά κοτόπουλο με μανιτάρια και μουστάρδα ετοίμασε και μας πρότεινε για το τραπέζι μας ο σεφ της εκπομπής «Το Πρωινό», Πέτρος Συρίγος.

Όπως συνέστησε, ιδανικό για την συνταγή είναι το στήθος κοτόπουλου, επειδή ψήνεται πιο γρήγορα, ενώ όπως ανέφερε στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν θα «στεγνώσει».

Αφού σοτάρισε το κρέας, ο Πέτρος Συρίγος έδειξε βήμα-βήμα την ετοιμασία και των υπόλοιπων υλικών, ενώ αποκάλυψε μικρά μυστικά που απογειώνουν την γεύση του πιάτου.

Συστατικά

300 γρ φιλέτο κοτόπουλο στήθος σε κύβους

10 τμχ λευκά μανιτάρια

1 κ.τ.σ μουστάρδα

1 ποτηράκι λευκό γλυκό κρασί ή ξηρό

1 κ.τ.γ κουρκουμά

1 κ.τ.σ ελαιόλαδο

1 κ.τ.σ βούτυρο γάλακτος

2 κ.τ.σ παρμεζάνα

150 ml κρέμα γάλακτος

1 κ.τ.σ αλεύρι

θυμάρι

1 κ.τ.σ σχινόπρασο ή μαϊντανό

αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Ε κτέλεση





Αλατοπιπερώνουμε τις μπουκιές κοτόπουλο και στη συνέχεια αλευρώνουμε και τινάζουμε καλά να φύγει το έξτρα αλεύρι. Σε ένα τηγάνι βάζουμε το βούτυρο και με ελαιόλαδο και σοτάρουμε σε δυνατή φωτιά. Όταν πάρουν ένα χρυσαφί χρώμα τα αφαιρούμε και α βάζουμε σε ένα πιάτο. Στο ίδιο τηγάνι προσθέτουμε τα μανιτάρια που τα έχουμε κόψει στα τέσσερα, αν χρειαστεί προσθέτουμε ελαιόλαδο και βούτυρο. Όταν θωρακιστούν τα μανιτάρια, ξαναβάζουμε τις μπουκιές κοτόπουλο, σβήνουμε με το λευκό κρασί και προσθέτουμε την κρέμα γάλακτος. Αμέσως μετά προσθέτουμε τον κουρκουμά και την μουστάρδα, ανακατεύουμε και βράζουμε μέχρι να δέσει η σάλτσα μας. Δοκιμάζουμε για αλάτι και πιπέρι και αφαιρούμε από τη φωτιά. Προσθέτουμε το ψιλοκομμένο σχινόπρασο και θα έχεις έτοιμη την πιο νόστιμη τηγανιά κοτόπουλο με μανιτάρια και μουστάρδα.

Δείτε την εκτέλεση της συνταγής για τηγανιά με κοτόπουλο, μανιτάρια και μουστάρδα, από τον Πέτρο Συρίγο:





