Πολιτική

Κορονοϊός - Γρηγοράκος: Η “μάχη” με τον ιό και η αφόρητη μοναξιά στις ΜΕΘ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκλονίζει η περιγραφή του πρώην βουλευτή και εντατικολόγου για τον εφιάλτη που έζησε όταν νόσησε με κορονοϊό.

Για τον εφιάλτη που έζησε με τον κορονοϊό μίλησε στον ΣΚΑΪ ο πρώην βουλευτής και εντατικολόγος Λεωνίδας Γρηγοράκος, συγκλονίζοντας με τις περιγραφές του.

«Δεν μπορεί να περιγραφεί αυτό. Ήταν μια τραγική ιστορία που ξεκίνησε από μια απλή διαδικασία που πρέπει να κάνει ένας γιατρός στην εντατική», είπε ο γιατρός.

Ο κ. Γρηγοράκος, καθώς και μια νοσοκόμα, κόλλησαν τον ιό από ασθενή που εισήχθη στη ΜΕΘ. Όπως είπε ο άνδρας εισήχθη στο νοσοκομείο έπειτα από πολύ σοβαρό τροχαίο, είχε πολλά κατάγματα και σοβαρή κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Στα τεστ που του έκαναν πριν εισαχθεί βγήκε αρνητικός στον ιό, ενώ στη συνέχεια βρέθηκε θετικός.

Μετά από δύο μέρες ο κ. Γρηγοράκος εκδήλωσε συμπτώματα, ενώ την έβδομη μέρα μπήκε στο νοσοκομείο. «Είχα πολύ αδρά συμπτώματα. Ανησύχησα λόγω ηλικίας. Για λίγο έχασα το εμβόλιο. Διασωληνώθηκα την ίδια μέρα που μπήκα στο νοσοκομείο. Έμεινα διασωληνωμένος δύο μήνες. Είχα κάνει και τραχειοτομία.»

Όπως είπε χαρακτηριστικά, όταν ξύπνησε η μοναξιά που ένιωσε ήταν κάτι «μη διαχειρίσιμο». Δε μπορούσε να κουνηθεί καθόλου, γιατί το σώμα του άρχισε «να τρώει τις σάρκες του». Επίσης, τόνισε ότι χρειάστηκε να πάει και σε κέντρο αποκατάστασης αφότου βγήκε από το νοσοκομείο.

Συγκλονιστική ήταν, επίσης, η περιγραφή του για τη μοναξιά που επικρατεί στις ΜΕΘ. «Οι άνθρωποι στις εντατικές είναι μόνοι τους. Κανείς δε μπορεί να τους πλησιάσει. Και όταν έφευγαν, έφευγαν σα νούμερα. Είναι δυνατόν να μη φοβηθεί κανείς για τη ζωή του όταν εξαρτάται από ένα μηχάνημα;»

Ο Λεωνίδας Γρηγοράκος, πέντε μήνες μετά δεν έχει αποκατασταθεί πλήρως κινητικά. Όπως είπε έχασε 42 κιλά. Όταν πήγε στο κέντρο αποκατάστασης έκανε εντατικές ασκήσεις για να επανέλθει. «Ήμουν ένα σακί.», δήλωσε.

Τέλος, θέλησε να επισημάνει ότι έχει κάνει καλή δουλειά ο ΕΟΔΥ, στο θέμα όμως της διαχείρισης των εμβολίων έγιναν επικοινωνιακά λάθη. «Ό,τι έζησα να μην το περάσει ούτε ο χειρότερος εχθρός μου. Δεν αξίζει τον κόπο ούτε να σκέφτεστε τι θα περάσετε εάν κολλήσετε αυτό τον φοβερό ιό. Είναι κάτι τρομαχτικό που κανείς δε μπορεί να περιγράψει.»

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Τα μέτρα για το άνοιγμα των σχολείων

Εμβόλιο Sinovac: Ο ΕΜΑ ξεκίνησε την αξιολόγησή του

Αναστάσιος Τσάκος: Θρήνος και συγκίνηση στην κηδεία του Έλληνα αστυνομικού